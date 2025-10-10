Fito Páez se sumó a los saludos de cumpleaños para Lali Espósito: "Cuando vos quieras"

Otro trabajo juntos tuvo que ver con la reversión de "Dos Días en la Vida", a cargo de Espósito y Nicki Nicole, para el disco homenaje de Fito Páez, EADDA9223 (El Amor Después del Amor 1992-2023).

Además, Fito Páez colaboró previamente con Lali en la composición de la música para el tema "Una esquina en Madrid", que se incluyó en el disco Libra (2015) de Lali.

Lo cierto es que, más allá de las canciones, ambos artistas han mostrado una gran admiración mutua y un fuerte vínculo personal, con Fito Páez brindando apoyo y consejos a Lali en momentos de controversia pública. De hecho, fue el autor de "Un vestido y un amor" quien aconsejó a la joven estrella que reclamara a través de su música.

