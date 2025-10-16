"Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh", el retrato de una familia poderosa en ruinas

Crimen de una Dinastía respeta al pie de la letra las reglas del true crime de prestigio: luce cuidada, está bien realizada y la producción es innegablemente pulcra. Pero el problema central es la falta de inspiración. La historia conmocionó al país, pero su versión de ocho episodios se siente atrapada en la fatiga del género.

No se arriesga, no ofrece una nueva perspectiva ni encuentra el ángulo narrativo que justifique volver a contar un caso que ya ha saturado los titulares. El resultado es una serie que, a pesar de su poderoso material de origen y su sólido reparto, carece de la frescura necesaria para revivir un drama que, en su momento, fue sinónimo de urgencia y escándalo.

Sinopsis oficial de "Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh"

Maggie y Alex disfrutan de una vida lujosa y privilegiada como miembros de una de las dinastías de abogados más poderosas de Carolina del Sur, Estados Unidos. Sin embargo, cuando su hijo Paul se ve involucrado en un mortal accidente en un barco, la familia debe enfrentarse a una situación sin precedentes. A medida que salen a la luz nuevos detalles y surgen nuevos desafíos, las conexiones de la familia con varias muertes misteriosas generan interrogantes que ponen en peligro todo lo que Maggie y Alex valoran. La serie está inspirada en el popular podcast Murdaugh Murders Podcast.