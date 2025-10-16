La familia de Diane Keaton reveló la causa de la muerte de la actriz: qué le pasó

Su carrera en Hollywood comenzó en 1970 con Lovers and Other Strangers (Amantes y otros extraños) y rápidamente consolidó una trayectoria que incluyó un papel en El Padrino como la esposa de Al Pacino y múltiples trabajos junto a Woody Allen, con quien mantuvo una profunda amistad y fue su musa y actriz preferida durante años.

El reconocimiento más destacado llegó en 1978, cuando ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por Annie Hall, aunque sumó tres nominaciones más: por Reds (1981), Simple Secrets (1996) y Anything’s Gotta Give (Alguien tiene que ceder, 2003). Su carrera continuó activa incluso después de cumplir 70 años, con participaciones en Book Club (El club del libro, 2018) y Poms (Mejor que nunca, 2019).

Su último papel en cine fue en 2024, cuando coprotagonizó Summer Camp (Campamentos de verano), junto a Kathy Bates y Alfre Woodard, cerrando una carrera extensa y reconocida internacionalmente.