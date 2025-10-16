La familia de Diane Keaton reveló la causa de la muerte de la actriz: qué le pasó
La familia confirmó que la causa del fallecimiento fue una grave neumonía y destacó su legado como actriz y defensora de animales y personas sin hogar.
Diane Keaton, reconocida mundialmente por su papel protagónico en la icónica “Annie Hall” y ganadora de un Premio Óscar, falleció a los 79 años en su casa de California tras enfrentar un deterioro de su salud rodeada de su familia y seres queridos.
Pocos días después de conocerse su fallecimiento, la familia informó que la causa del deceso fue una grave neumonía. “La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía”, se detalló en un comunicado publicado por la revista People.
En el mismo texto, los familiares recordaron que la actriz “amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar”, e invitaron a quienes deseen homenajearla a realizar “cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales”, un gesto que definieron como “muy apreciado para ella”.
Diane Keaton murió a los 79 años
Diane Keaton nació como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles. Su traslado desde California a Nueva York marcó un cambio decisivo en su vida: “No recuerdo el momento en que subí al avión que me llevó a tres mil millas de casa cuando tenía 19 años”, relató en su autobiografía, y agregó: “Nueva York era mi destino”. Fue allí donde descubrió que ya existía otra Diane Hall, por lo que adoptó el apellido Keaton, un cambio que le generó “cierta perplejidad”, según sus propias palabras.
Su carrera en Hollywood comenzó en 1970 con Lovers and Other Strangers (Amantes y otros extraños) y rápidamente consolidó una trayectoria que incluyó un papel en El Padrino como la esposa de Al Pacino y múltiples trabajos junto a Woody Allen, con quien mantuvo una profunda amistad y fue su musa y actriz preferida durante años.
El reconocimiento más destacado llegó en 1978, cuando ganó el Premio de la Academia a la Mejor Actriz por Annie Hall, aunque sumó tres nominaciones más: por Reds (1981), Simple Secrets (1996) y Anything’s Gotta Give (Alguien tiene que ceder, 2003). Su carrera continuó activa incluso después de cumplir 70 años, con participaciones en Book Club (El club del libro, 2018) y Poms (Mejor que nunca, 2019).
Su último papel en cine fue en 2024, cuando coprotagonizó Summer Camp (Campamentos de verano), junto a Kathy Bates y Alfre Woodard, cerrando una carrera extensa y reconocida internacionalmente.
