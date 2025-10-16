Yanina Latorre se despide de LAM tras una década: "El año que viene me voy"

yanina latorre gh.jpg

En cuanto al futuro del panel, Yanina no dudó en dar su opinión sobre quién podría ocupar su lugar. “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey. Ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es muy efectiva, obvio va a hacer espectáculos, no se va a poner a pelear con Milei”, lanzó con su habitual ironía. Brey, que trabajó junto a De Brito en BDV y en la versión original de Los Ángeles de la Mañana en El Trece, aparece como una candidata natural para volver al formato, dado su conocimiento del programa y su vínculo con el conductor.

Yanina, que también conduce dos horas en El Observador y una en América con SQP, transita un año de múltiples desafíos profesionales. Su salida de LAM marcará el cierre de una etapa en la televisión de espectáculos, donde se consolidó como una de las voces más reconocibles y polémicas del género. Todo indica que su despedida será a lo grande, con la misma impronta con la que se mantuvo en pantalla durante una década.