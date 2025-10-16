Yanina Latorre se despide de LAM tras una década: "El año que viene me voy"
La histórica panelista confirmó que 2025 será su última temporada junto a Ángel de Brito y deslizó quién podría ocupar su lugar en el programa
Después de diez años ininterrumpidos como una de las figuras centrales de Los Ángeles de la Mañana (LAM), Yanina Latorre anunció que dejará el ciclo en 2025. La panelista, que acompaña a Ángel de Brito desde el primer día, aseguró que su salida está vinculada a cuestiones de tiempo y organización personal, ya que desde hace varios meses conduce su propio programa Sálvese Quien Pueda (SQP), que se emite justo antes del envío de espectáculos por América TV.
“Lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro. El año que viene dejo LAM”, expresó Yanina en una entrevista con El Observador. La comunicadora explicó que la decisión tiene que ver con la sobrecarga de su agenda diaria: “No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía”.
Con esta frase, dejó en claro que su salida no responde a conflictos internos, sino a la dificultad de sostener el ritmo de trabajo que combina televisión y radio. Latorre, una de las “angelitas” más emblemáticas del panel, comenzó en LAM en 2015 y fue parte del equipo que se llevó un Martín Fierro.
Su estilo frontal, su sentido del humor y sus enfrentamientos televisivos la convirtieron en una pieza clave del formato. Sin embargo, desde que asumió la conducción de Sálvese Quien Pueda, programa que también produce, su presencia en LAM comenzó a verse afectada. En más de una ocasión ingresó al piso después del primer corte o con el programa ya comenzado, algo que no pasaba en años anteriores.
En cuanto al futuro del panel, Yanina no dudó en dar su opinión sobre quién podría ocupar su lugar. “Para mí, le van a ofrecer a Mariana Brey. Ya está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM. Es muy efectiva, obvio va a hacer espectáculos, no se va a poner a pelear con Milei”, lanzó con su habitual ironía. Brey, que trabajó junto a De Brito en BDV y en la versión original de Los Ángeles de la Mañana en El Trece, aparece como una candidata natural para volver al formato, dado su conocimiento del programa y su vínculo con el conductor.
Yanina, que también conduce dos horas en El Observador y una en América con SQP, transita un año de múltiples desafíos profesionales. Su salida de LAM marcará el cierre de una etapa en la televisión de espectáculos, donde se consolidó como una de las voces más reconocibles y polémicas del género. Todo indica que su despedida será a lo grande, con la misma impronta con la que se mantuvo en pantalla durante una década.
