El calvario que atravesó Juan Otero junto a su familia: unos amigos lo tenían amenazado

¿Qué le pasó a Juan Otero?

“En un momento, Juan, su hijo, le contó que Candela, su amiga, y su mamá lo tenían amenazado, extorsionándolo con una situación. Ahí descubrió que, además, le pedían plata si no iban a contar eso a los medios”, relató Pepe.

De acuerdo con lo explicado en el programa, Florencia se acercó a hablar con la madre de Candela, quien negó las acusaciones. Pero el conflicto continuó y, después de varios meses, la actriz decidió recurrir a un abogado.

Según Ochoa, "su madre llamó a su abogado para armar una causa penal", aunque el proceso inicialmente resultaba complejo porque "era difícil de llevar a cabo porque no tenían una prueba concreta debido a que las amenazas eran en persona".

El panelista también explicó que la situación tuvo un fuerte impacto en el adolescente. "No era nada grave en particular, pero era un adolescente y se asustó. El tema empezó a crecer y una cuenta empezó a extorsionar a Flor con cosas de ella", detalló.

La investigación judicial permitió avanzar sobre las cuentas utilizadas para realizar las amenazas. “Con la investigación, dan con que ese usuario tenía el IP en la casa de esta familia. Hubo allanamientos, donde secuestran teléfonos y computadoras, de ahí extraen las pruebas y arranca la causa penal", contó.

Según el relato del panelista, los involucrados finalmente reconocieron los hechos para evitar llegar a un juicio oral. “Ellos terminaron aceptando los delitos para no ir a un juicio oral por presuntas estafas, amenazas y extorsión y así no tener una pena máxima. El gran problema es que a Flor le gustaría conectarse con Candela para saber qué pasó”, agregó.

En cuanto a la situación judicial, Ochoa aseguró que "la madre de Candela está condenada y supuestamente el padre no estaba al tanto de lo que hacía su mujer". Y aclaró: "Ninguno tenía antecedentes".

Aproximadamente un mes después de que Florencia recibiera una resolución favorable en la causa, Pepe Ochoa intentó conocer cómo se encontraba Juan y aseguró que no consiguió demasiada información. “Para Juan es un tema sensible. Él sigue sin superarlo, fue también una estafa emocional. Le pedían cada cuatro días 500 dólares”, concluyó el panelista.