La crítica de Dolores Fonzi al gobierno de Javier Milei en San Sebastián: "Gente desalmada"

Siguiendo esa misma línea argumentativa, la actriz responsabilizó de forma directa al Poder Ejecutivo por la paralización de los convenios con el exterior y el desmantelamiento de los organismos de fomento, al señalar: "Entonces no solo retiraron los recursos del INCAA, sino que cortaron todo tipo de posibilidad de puente con otros países. Esa es la situación con el cine".

Para finalizar su intervención, Fonzi advirtió que los recortes presupuestarios del Gobierno alcanzaron también a otros rubros como la literatura y las artes escénicas. En ese sentido, cerró su exposición con una reflexión sobre la importancia de la memoria colectiva y el rol de las autoridades: "Supongo que sabemos por qué es: que la cultura, ¿no? Es la memoria y la identidad de los pueblos, es el alma. Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda".