La crítica de Dolores Fonzi al gobierno de Javier Milei en San Sebastián: "Gente desalmada"
Durante su paso por el Festival de cine en España, la actriz habló del desfinanciamiento a la cultura y lo definió como "pésimo".
Durante su participación en el prestigioso Festival de San Sebastián, la actriz y directora argentina Dolores Fonzi lanzó una severa crítica respecto a las políticas implementadas por la gestión de Javier Milei. Consultada sobre el panorama actual del financiamiento para la cultura en la Argentina, la artista no dudó en definir la realidad del sector con una tajante palabra y calificar la situación como "pésima" ante los medios internacionales.
La realizadora estuvo presente en el evento internacional en el marco de la presentación de "Mis muertos tristes", la nueva miniserie dirigida por Pablo Larraín que se encuentra inspirada en los relatos de la escritora Mariana Enríquez.
En ese contexto de visibilidad global, la artista aprovechó la oportunidad para exponer la crisis que atraviesa la industria cinematográfica nacional debido al desfinanciamiento. Al ser consultada por los cronistas en suelo español, Fonzi fue contundente desde el arranque al sostener: "La situación en Argentina se resume en una frase: pésimo".
En su análisis sobre la coyuntura audiovisual del país, la directora explicó los obstáculos que enfrentan los realizadores locales para llevar adelante proyectos propios en la actualidad: "Vengo acá, en estos encuentros se celebra el cine y se celebra la unión y conocés gente de la industria donde tratás de hacer uniones y puentes. Argentina está en un momento incapacitado para propiciar la otra orilla del puente".
En ese sentido, profundizó sobre cómo afectó la pérdida del sostén estatal a la hora de encarar alianzas con fondos extranjeros para la realización de largometrajes: "Entonces está muy complicado, dependemos de las plataformas totalmente, porque ni siquiera se puede gestionar este tipo de coproducciones. Antes trabajábamos con Francia, Bélgica, Alemania; entraban distintos fondos y sucedía que, gracias al instituto que sostenía la gestión, se lograba filmar películas pequeñas o no con estas coproducciones internacionales. Eso ya no es posible".
Siguiendo esa misma línea argumentativa, la actriz responsabilizó de forma directa al Poder Ejecutivo por la paralización de los convenios con el exterior y el desmantelamiento de los organismos de fomento, al señalar: "Entonces no solo retiraron los recursos del INCAA, sino que cortaron todo tipo de posibilidad de puente con otros países. Esa es la situación con el cine".
Para finalizar su intervención, Fonzi advirtió que los recortes presupuestarios del Gobierno alcanzaron también a otros rubros como la literatura y las artes escénicas. En ese sentido, cerró su exposición con una reflexión sobre la importancia de la memoria colectiva y el rol de las autoridades: "Supongo que sabemos por qué es: que la cultura, ¿no? Es la memoria y la identidad de los pueblos, es el alma. Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda".
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