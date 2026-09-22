Se conoció la causa de muerte de Hayden Panettiere: de qué falleció la actriz
La actriz de “Heroes” y “Nashville” murió a los 36 años. El informe toxicológico determinó qué sustancias había en su organismo y descartó que un traumatismo haya provocado el fallecimiento.
A más de un mes de la muerte de Hayden Panettiere, finalmente se conoció el resultado de los estudios forenses que buscaban determinar qué ocurrió con la actriz estadounidense. La Oficina del Forense del Condado de Greenville, en Carolina del Sur, estableció que su fallecimiento fue accidental y atribuyó la causa a los efectos tóxicos de varias sustancias.
Según el informe oficial, Panettiere murió como consecuencia de los efectos del fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La actriz, reconocida mundialmente por sus papeles en Heroes y Nashville, tenía 36 años al momento de su muerte. El documento también precisó que durante la autopsia no se detectaron traumatismos que hubieran contribuido al fallecimiento. De esta manera, los estudios realizados sobre su cuerpo no encontraron una lesión física como factor determinante de la muerte.
Panettiere fue encontrada inconsciente el 16 de agosto en un departamento de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia acudieron al lugar después de recibir un aviso por un posible paro cardíaco y realizaron maniobras de reanimación durante más de 40 minutos. Finalmente, la actriz fue declarada muerta.
La muerte de Hayden Panettiere fue accidental por los efectos tóxicos
En los primeros días posteriores al fallecimiento, la causa todavía no había podido establecerse. La autopsia inicial había descartado signos de traumatismo, pero los investigadores debían esperar los resultados de los análisis toxicológicos antes de determinar oficialmente qué había ocurrido.
De hecho, hasta mediados de septiembre el propio forense había advertido que la causa y el modo de muerte todavía estaban pendientes. En ese momento habían circulado versiones sobre un posible consumo de medicamentos contaminados con fentanilo, pero las autoridades aclaraban que esos datos todavía no formaban parte de una conclusión oficial.
Con los resultados toxicológicos finalmente disponibles, el fentanilo quedó identificado entre las sustancias que provocaron los efectos tóxicos que derivaron en la muerte. También fueron detectados alprazolam, metocarbamol y quetiapina, además de 4-ANPP.
A pesar de que el forense ya estableció el modo de muerte como accidental, la investigación de las autoridades todavía no terminó. La Policía de Greenville confirmó que el caso continúa abierto, por lo que todavía se intenta determinar las circunstancias vinculadas con la procedencia de las sustancias.
Hayden Panettiere comenzó a trabajar como actriz cuando era muy pequeña y alcanzó reconocimiento internacional con Heroes, serie en la que interpretó a Claire Bennet. Más tarde protagonizó Nashville, producción por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. También formó parte de películas como Scream 4 y Scream VI.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario