Se conoció la causa de muerte de Hayden Panettiere: de qué falleció la actriz

Con los resultados toxicológicos finalmente disponibles, el fentanilo quedó identificado entre las sustancias que provocaron los efectos tóxicos que derivaron en la muerte. También fueron detectados alprazolam, metocarbamol y quetiapina, además de 4-ANPP.

A pesar de que el forense ya estableció el modo de muerte como accidental, la investigación de las autoridades todavía no terminó. La Policía de Greenville confirmó que el caso continúa abierto, por lo que todavía se intenta determinar las circunstancias vinculadas con la procedencia de las sustancias.

Hayden Panettiere comenzó a trabajar como actriz cuando era muy pequeña y alcanzó reconocimiento internacional con Heroes, serie en la que interpretó a Claire Bennet. Más tarde protagonizó Nashville, producción por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. También formó parte de películas como Scream 4 y Scream VI.