Video: así fue el choque que protagonizó Pity Álvarez en La Paternal
El artista, que cursa un juicio en su contra por homicidio, se encontraba al volante cuando su vehículo realizó una maniobra poco usual e impactó con otro auto.
Un nuevo episodio suma controversia a la figura de Pity Álvarez, mientras se desarrolla un juicio en su contra por homicidio. Durante la madrugada de este martes, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados protagonizó un accidente de tránsito en una estación de servicio de La Paternal e intentó irse del lugar inmediatamente después del impacto.
Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del establecimiento, que muestran claramente el fastidio del conductor damnificado.
El hecho ocurrió en el surtidor ubicado sobre la Avenida San Martín al 2400. Según muestran las imágenes, el músico se encontraba al volante de un Volkswagen Bora cuando realizó una maniobra en marcha atrás e impactó de lleno contra un Peugeot 208 blanco que acababa de ingresar a la playa para cargar combustible.
Cabe señalar que no se registraron heridos en el accidente de este martes, pero el músico sumó otro motivo de roce con la Justicia porteña. Efectivos policiales lo encontraron en la estación de servicio, por lo que se descartó la fuga, aunque haya habido una intención.
El caso quedó en manos del fiscal Federico Jorge Taramelli, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, que investigará al músico por incumplimiento de obligaciones legales.
Video: así fue el choque que protagonizó Pity Álvarez en La Paternal
Vale destacar que Cristian "Pity" Álvarez se encuentra afrontando el juicio oral y público por la causa de homicidio simple de Cristian Maximiliano Díaz, hecho ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.
El debate definitivo comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Capital Federal, dado que el proceso estuvo suspendido durante varios años debido a discusiones e informes médicos sobre su capacidad psíquica para afrontar un debate judicial.
La causa se reanudó luego de que peritajes del Cuerpo Médico Forense determinaran que el músico se encontraba en condiciones de participar en el juicio.
A Pity se lo juzga por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión
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