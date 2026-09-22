Video: así fue el choque que protagonizó Pity Álvarez en La Paternal

Vale destacar que Cristian "Pity" Álvarez se encuentra afrontando el juicio oral y público por la causa de homicidio simple de Cristian Maximiliano Díaz, hecho ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

El debate definitivo comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Capital Federal, dado que el proceso estuvo suspendido durante varios años debido a discusiones e informes médicos sobre su capacidad psíquica para afrontar un debate judicial.

La causa se reanudó luego de que peritajes del Cuerpo Médico Forense determinaran que el músico se encontraba en condiciones de participar en el juicio.

A Pity se lo juzga por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión