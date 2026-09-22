Lionel Richie fue hospitalizado nuevamente por un problema cardíaco y canceló tres shows

Richie recibió el alta el 2 de septiembre y regresó a su vivienda en Los Ángeles. Días después, incluso había sido fotografiado en Beverly Hills junto a su pareja, Lisa Parigi, sonriente y haciendo un gesto de aprobación ante las cámaras.

Sin embargo, su nuevo ingreso médico obligó a modificar los planes de la gira que comparte con Earth, Wind & Fire. Las presentaciones previstas para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio, fueron canceladas.

Hasta el momento, ni Lionel Richie ni Earth, Wind & Fire ni el promotor de la gira emitieron un comunicado oficial para explicar las cancelaciones.

La situación también generó preocupación dentro de su círculo familiar. Sus tres hijos, Nicole, Sofia y Michael, habían reconocido recientemente el temor que sienten ante la posibilidad de perder a su padre, en medio de los distintos episodios médicos que atravesó durante los últimos meses.

De acuerdo con la información difundida por TMZ, el procedimiento al que se sometió Richie busca actuar sobre las señales eléctricas que generan el ritmo cardíaco irregular. La ablación no implica una cirugía a corazón abierto y, dependiendo de cada caso, puede requerir solamente una breve permanencia hospitalaria.

Por ahora, se espera información oficial sobre la evolución del cantante y sobre la posibilidad de que pueda retomar sus compromisos profesionales una vez finalizado el tratamiento.