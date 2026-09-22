Lionel Richie fue hospitalizado nuevamente por un problema cardíaco y canceló tres shows
El cantante, de 77 años, volvió a recibir atención médica y se sometió a un procedimiento para tratar una alteración en su ritmo cardíaco.
Lionel Richie volvió a ser internado luego de atravesar un nuevo episodio relacionado con su salud cardíaca. El cantante, de 77 años, permanece bajo atención médica y debió suspender las últimas tres presentaciones previstas junto a Earth, Wind & Fire como parte de la gira Sing a Song All Night Long.
La información fue difundida por el medio estadounidense TMZ, que indicó que el artista está recibiendo tratamiento por fibrilación auricular. Según ese reporte, Richie se sometió a una ablación, un procedimiento mínimamente invasivo utilizado para tratar determinados ritmos cardíacos irregulares.
La nueva hospitalización se produce pocas semanas después de otro ingreso médico y representa el tercer episodio de este tipo que atraviesa el músico en los últimos tres meses.
Lionel Richie y sus recientes problemas de salud
El primer episodio ocurrió en junio, cuando Richie tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital luego de sentirse “mareado” y “extraño” durante una presentación en St. Paul. El concierto tuvo que ser interrumpido y los servicios de emergencia trasladaron al artista en ambulancia.
Dos meses después, a fines de agosto, el cantante volvió a ingresar voluntariamente a un hospital de St. Louis tras otra presentación. Allí permaneció durante varios días, incluyendo un período en la Unidad de Cuidados Intensivos, mientras los médicos le realizaban estudios vinculados con posibles problemas cardíacos.
Richie recibió el alta el 2 de septiembre y regresó a su vivienda en Los Ángeles. Días después, incluso había sido fotografiado en Beverly Hills junto a su pareja, Lisa Parigi, sonriente y haciendo un gesto de aprobación ante las cámaras.
Sin embargo, su nuevo ingreso médico obligó a modificar los planes de la gira que comparte con Earth, Wind & Fire. Las presentaciones previstas para el 26 de septiembre en San Francisco, el 30 de septiembre en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio, fueron canceladas.
Hasta el momento, ni Lionel Richie ni Earth, Wind & Fire ni el promotor de la gira emitieron un comunicado oficial para explicar las cancelaciones.
La situación también generó preocupación dentro de su círculo familiar. Sus tres hijos, Nicole, Sofia y Michael, habían reconocido recientemente el temor que sienten ante la posibilidad de perder a su padre, en medio de los distintos episodios médicos que atravesó durante los últimos meses.
De acuerdo con la información difundida por TMZ, el procedimiento al que se sometió Richie busca actuar sobre las señales eléctricas que generan el ritmo cardíaco irregular. La ablación no implica una cirugía a corazón abierto y, dependiendo de cada caso, puede requerir solamente una breve permanencia hospitalaria.
Por ahora, se espera información oficial sobre la evolución del cantante y sobre la posibilidad de que pueda retomar sus compromisos profesionales una vez finalizado el tratamiento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario