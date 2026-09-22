Pity Álvarez chocó contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio de La Paternal

Queijeiro explicó al canal C5N que su representado había salido a la calle "por cuestiones familiares" a esa hora de la madrugada.

Pity Álvarez

Por su parte, el dueño del auto chocado, que es un joven de 24 años, contó que estaba saliendo de la estación de servicio al volante de su Peugeot 208 cuando apareció Álvarez con su Volkswagen Bora.

En una maniobra temeraria, Pity Álvarez habría intentado acceder a la estación de servicio pero sólo logró colisionar contra el Peugeot, que quedó con daños en tanto en las puertas como en la parte delantera del lado del acompañante.

Tras el accidente el cantante de Intoxicados remarcó que se encuentra sumido en problemas legales y se negó a presentar documentación personal o de su auto.

No se registraron heridos en el accidente de este martes pero el músico sumó otro motivo de roce con la Justicia porteña. Efectivos policiales lo encontraron en la estación de servicio, por lo que se descartó la fuga aunque haya habido una intención.

El caso quedó en manos del fiscal Federico Jorge Taramelli, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que investigará al músico por incumplimiento de obligaciones legales.