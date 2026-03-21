El cambio de Flor Moyano: de la TV al desarrollo personal
La ex participante de El Hotel de los Famosos 2 y patinadora artística, Flor Moyano, volcó su recorrido público y su experiencia en proyectos inesperados.
Flor Moyano se hizo conocida en el ámbito televisivo argentino por su participación en realities como El Hotel de los Famosos 2 y Combate, y previamente por su carrera en el patinaje artístico. En esa disciplina formó parte de la selección nacional, fue campeona nacional, alcanzó el tercer puesto a nivel mundial y obtuvo la medalla de plata en los World Games, competencia internacional que reúne deportes no olímpicos.
Su paso por la televisión incluyó situaciones de fuerte repercusión mediática, que consolidaron su perfil público y la exposición a audiencias amplias. Estas experiencias marcaron una etapa de alta visibilidad, en la que construyó una relación directa con seguidores y medios.
A partir de ese recorrido y de un proceso personal iniciado tiempo después, Moyano decidió reorientar su carrera hacia el desarrollo personal. Ese cambio comenzó tras atravesar un período de cuestionamiento que la llevó a incorporar herramientas de autoconocimiento, gestión emocional y organización de hábitos, en el marco de una mentoría que funcionó como punto de inflexión.
El presente de Flor Moyano
Actualmente, se desempeña como mentora del Método Activarte, un programa enfocado en acompañar a mujeres que buscan generar cambios en su vida cotidiana. En ese rol, trabaja en procesos de transformación personal que abordan la organización de hábitos, la toma de decisiones, la claridad de objetivos y la reconexión con intereses y prioridades personales.
El acompañamiento incluye dinámicas prácticas y espacios de reflexión orientados a identificar bloqueos, ordenar distintas áreas de la vida y desarrollar rutinas sostenibles en el tiempo. Las herramientas utilizadas combinan autoconocimiento, gestión emocional y ejercicios aplicados, con el objetivo de que cada participante pueda trasladar lo trabajado a su vida diaria.
En paralelo, Moyano desarrolla su marca de home y decoración, un proyecto orientado a mujeres que buscan armar o redefinir sus espacios personales. La propuesta está enfocada en un estilo minimalista y moderno, con influencia de la estética tipo Pinterest, y apunta a ofrecer opciones accesibles sin dejar de lado la calidad. Este emprendimiento se dirige especialmente a quienes están en proceso de mudanza o buscan reorganizar su entorno, incorporando elementos que respondan tanto a lo estético como a lo funcional dentro del hogar.
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