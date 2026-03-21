El cambio de Flor Moyano: de la TV al desarrollo personal

El presente de Flor Moyano

Actualmente, se desempeña como mentora del Método Activarte, un programa enfocado en acompañar a mujeres que buscan generar cambios en su vida cotidiana. En ese rol, trabaja en procesos de transformación personal que abordan la organización de hábitos, la toma de decisiones, la claridad de objetivos y la reconexión con intereses y prioridades personales.

El acompañamiento incluye dinámicas prácticas y espacios de reflexión orientados a identificar bloqueos, ordenar distintas áreas de la vida y desarrollar rutinas sostenibles en el tiempo. Las herramientas utilizadas combinan autoconocimiento, gestión emocional y ejercicios aplicados, con el objetivo de que cada participante pueda trasladar lo trabajado a su vida diaria.

En paralelo, Moyano desarrolla su marca de home y decoración, un proyecto orientado a mujeres que buscan armar o redefinir sus espacios personales. La propuesta está enfocada en un estilo minimalista y moderno, con influencia de la estética tipo Pinterest, y apunta a ofrecer opciones accesibles sin dejar de lado la calidad. Este emprendimiento se dirige especialmente a quienes están en proceso de mudanza o buscan reorganizar su entorno, incorporando elementos que respondan tanto a lo estético como a lo funcional dentro del hogar.