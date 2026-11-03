El canal más grande de Youtube en español es argentino: la marca que alcanzó Alejo Igoa
El creador logró hacer historia en la plataforma siendo el único hispanohablante entre los 10 canales más grandes del mundo. Los detalles.
En un momento cúspide para la cultura digital y el entretenimiento regional, Alejo Igoa volvió a marcar un hito histórico al alcanzar los 125 millones de suscriptores en YouTube. Para festejar semejante reconocimiento global y dejar en claro sus raíces, el famoso creador optó por retratarse con su característico toque humorístico, posando con mate y reposera en pleno Obelisco porteño, en una emotiva celebración que resaltó el orgullo de que el canal en español más grande de la plataforma sea de origen argentino.
Consolidado como la figura más relevante de las redes en toda Latinoamérica, el joven trascendió el universo de las pantallas para competir dentro del top global de los creadores más influyentes a nivel mundial. Lo que en sus inicios comenzó como una afición por producir videos se transformó en una trayectoria sólida y diversificada que hoy lo consagra entre los nombres más destacados del espectáculo hispano.
Menciones en Forbes, récords Guinness y el galardón en México
Este nuevo logro digital se suma a una seguidilla de reconocimientos de altísimo calibre en la trayectoria reciente del joven. Tras ilustrar la portada de la prestigiosa revista "Forbes Argentina", el comunicador viajó a la Ciudad de México para ser distinguido con el Premio Leyenda en los Eliot Awards 2026, certamen celebrado el pasado 22 de octubre. Asimismo, se convirtió en el primer creador de habla hispana en romper la barrera de los 100 millones de seguidores, hito que la plataforma certificó al entregarle el codiciado Botón de Diamante Rojo.
A estas distinciones se le agregan dos récords Guinness oficiales que certifican a su espacio como el canal en español con mayor número de suscriptores del mundo y la señal de entretenimiento hispana más convocante de la historia. Todos estos galardones terminaron por posicionar la marca de Igoa en la cima absoluta de la producción audiovisual a escala internacional.
La enorme repercusión de sus plataformas digitales tuvo su correlato presencial sobre las tablas, donde el creador trasladó su propuesta al público con siete funciones completamente agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires. Durante esas presentaciones, más de 70.000 espectadores disfrutaron en vivo de su propuesta, confirmando el inmenso poder de convocatoria que ostenta en el ámbito local.
De cara al cierre de año, el influencer ya alista su regreso a dicho estadio porteño para el próximo 12 de diciembre con la presentación de su show "Rescatando la Navidad". Este espectáculo navideño marcará la antesala de lo que será su ambiciosa gira internacional, la cual lo llevará a recorrer los escenarios de España, Chile, Perú, Colombia y México.
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