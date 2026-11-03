El canal más grande de Youtube en español es argentino: la marca que alcanzó Alejo Igoa

Menciones en Forbes, récords Guinness y el galardón en México

Este nuevo logro digital se suma a una seguidilla de reconocimientos de altísimo calibre en la trayectoria reciente del joven. Tras ilustrar la portada de la prestigiosa revista "Forbes Argentina", el comunicador viajó a la Ciudad de México para ser distinguido con el Premio Leyenda en los Eliot Awards 2026, certamen celebrado el pasado 22 de octubre. Asimismo, se convirtió en el primer creador de habla hispana en romper la barrera de los 100 millones de seguidores, hito que la plataforma certificó al entregarle el codiciado Botón de Diamante Rojo.