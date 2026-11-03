Lollapalooza Argentina 2027: el line up completo, día por día
The Killers, Travis Scott, Tini y más estarán presentes en diferentes días. Conocé todos los detalles del evento.
Luego de haber revelado la nómina completa de músicos que formarán parte de su duodécima edición, la organización de Lollapalooza Argentina oficializó la distribución diaria de los artistas. El esperado evento multitudinario se llevará a cabo durante los días 12, 13 y 14 de marzo de 2027 en su habitual sede del Hipódromo de San Isidro.
El festival desplegará más de 70 propuestas sonoras repartidas en cinco escenarios, combinando figuras de enorme relevancia internacional con destacados talentos de la escena nacional.
El line up del Lollapalooza Argentina 2027
La primera jornada, programada para el viernes 12 de marzo, estará encabezada por la reconocida banda estadounidense "The Killers", que regresará al país para repasar grandes éxitos como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me”. El cartel de ese día inicial se completará con las destacadas actuaciones de "The Neighbourhood", "Fontaines D.C.", "The Prodigy", Dillom, RAYE y Malcolm Todd.
Asimismo, la propuesta alternativa y electrónica sumará a referentes como Boys Noize, Marlon Hoffstadt, Mind Enterprises, AYYBO, ADÉLA, Ela Taubert, Midnight Generation, Princesa Alba, Natalia Lacunza, Kchiporros, Folgar, Santos Bravos, Joaco Burgos, Mai Lawson, Varese, Sol Porro, Pato Mallet y Las Sombras.
El sábado 13 de marzo la atención se centrará en los shows estelares del rapero Travis Scott, la referente pop TINI y la mítica agrupación "Queens of the Stone Age". El segundo día de festival contará además con la música de "Rawayana", "Geese", SLAYYYTER, "Un Poco de Ruido", Angine de Poitrine, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, Juana Rozas, Francisca Valenzuela y Broke Carrey, armando una grilla variada en estilos.
Por su parte, el segmento dedicado a los beats electrónicos del sábado estará liderado por figuras internacionales de la talla de Four Tet, Carlita, Sammy Virji y Tiga. La nómina de la segunda fecha la completarán las presentaciones en vivo de Mateo Dufour Live, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola, asegurando actividad ininterrumpida en todos los escenarios del predio.
El domingo 14 de marzo marcará la clausura del festival con los esperados espectáculos de la estrella pop Charli xcx y del reconocido DJ David Guetta al frente de la grilla. La jornada final sumará actuaciones de alto perfil como las de "Cage the Elephant", Dominic Fike, Sombr, Lola Young, Leon Bridges, "Usted Señalemelo", "The Avalanches", "Boy Harsher" y "Snow Strippers".
El cierre del evento se completará con los shows de K4OS, TOMORA, Amaia, Daniela Spalla, Violet Grohl, Ninajirachi, Rivo, Juan Hansen Live, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona. Con el anuncio de la programación diaria, la producción puso a la venta los pases individuales a través del sistema All Access con facilidades de pago en cuotas, manteniendo además disponibles los abonos generales para las tres fechas del espectáculo.
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