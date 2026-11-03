Lollapalooza Argentina 2027: el line up completo, día por día

Por su parte, el segmento dedicado a los beats electrónicos del sábado estará liderado por figuras internacionales de la talla de Four Tet, Carlita, Sammy Virji y Tiga. La nómina de la segunda fecha la completarán las presentaciones en vivo de Mateo Dufour Live, Lolu Menayed, Sofía Mora, Ara, Palo, Fabrizio y Hellolola, asegurando actividad ininterrumpida en todos los escenarios del predio.

El domingo 14 de marzo marcará la clausura del festival con los esperados espectáculos de la estrella pop Charli xcx y del reconocido DJ David Guetta al frente de la grilla. La jornada final sumará actuaciones de alto perfil como las de "Cage the Elephant", Dominic Fike, Sombr, Lola Young, Leon Bridges, "Usted Señalemelo", "The Avalanches", "Boy Harsher" y "Snow Strippers".

El cierre del evento se completará con los shows de K4OS, TOMORA, Amaia, Daniela Spalla, Violet Grohl, Ninajirachi, Rivo, Juan Hansen Live, Enzocerobulto, Zé Pequeña, Dandára, Hana Fox, Molle y La Ramona. Con el anuncio de la programación diaria, la producción puso a la venta los pases individuales a través del sistema All Access con facilidades de pago en cuotas, manteniendo además disponibles los abonos generales para las tres fechas del espectáculo.