Ciro y Los Persas en vivo hoy en Argentinos Juniors: cómo ver gratis en streaming
La banda liderada por Andrés Ciro Martínez se presenta este sábado en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal. Los detalles.
Ciro y Los Persas protagoniza este sábado 24 de octubre uno de los recitales más esperados del año en la Ciudad de Buenos Aires, show que sorpresviamente también podrá seguirse en vivo por medios digitales, tal cual fue anunciado instantes antes.
La banda liderada por Andrés Ciro Martínez se presenta por primera vez en su historia en el Estadio Diego Armando Maradona, la casa de Argentinos Juniors ubicada en el corazón de La Paternal, marcando un hito en su recorrido por los grandes escenarios del país.
Horarios y coordenadas del show de Ciro y Los Persas
Para los fanáticos que asistirán al estadio, la organización dio a conocer el cronograma previsto para la jornada:
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Apertura de puertas: 19:00 h.
Inicio del show: 21:00 h.
Ubicación: Estadio Diego Armando Maradona (Avenida Gavilán 2115, CABA).
El recinto se encuentra en una zona neurálgica de La Paternal, accesible mediante diversas líneas de colectivo y combinaciones de transporte público desde distintos puntos de la Ciudad y el conurbano.
Cómo ver a Ciro y Los Persas: transmisión en vivo por YouTube para todo el mundo
Aquellos seguidores que no puedan asistir presencialmente al estadio tendrán la oportunidad de disfrutar del concierto en directo. El propio Andrés Ciro Martínez anunció a través de sus redes sociales que el recital completo será transmitido en vivo y de forma gratuita para todo el mundo.
La cita es este sábado a partir de las 21:00 hs, sintonizando el canal oficial de la banda en la plataforma de video: YouTube.com/@CiroyLosPersayLosPersasOficial
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