Ciro y Los Persas en vivo hoy en Argentinos Juniors: cómo ver gratis en streaming

Cómo ver a Ciro y Los Persas: transmisión en vivo por YouTube para todo el mundo

Aquellos seguidores que no puedan asistir presencialmente al estadio tendrán la oportunidad de disfrutar del concierto en directo. El propio Andrés Ciro Martínez anunció a través de sus redes sociales que el recital completo será transmitido en vivo y de forma gratuita para todo el mundo.