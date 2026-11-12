"El caso Thomas Crown", la nueva película de Michael B. Jordan ya tiene tráiler oficial
Protagonizada y dirigida por Michael B. Jordan, este film tiene fecha de estreno confirmada para 2027 y un nuevo adelanto. Los detalles.
El juego del gato y el ratón más elegante de la pantalla grande regresa con una mirada renovada, magnética y contemporánea. Este jueves se reveló el tráiler oficial de la nueva adaptación de El caso de Thomas Crown (The Thomas Crown Affair), el emblemático thriller de atracos y romance que en 1999 inmortalizaron Pierce Brosnan y Rene Russo. Con fecha de estreno programada para el 4 de marzo de 2027, el proyecto tiene a Michael B. Jordan en un doble rol estelar: como protagonista y director de la cinta.
Lejos de plantearse como una simple copia o un reboot tradicional, la película propone una reinterpretación moderna de la historia original. El relato vuelve a sumergir al espectador en la adrenalina de un sofisticado ladrón millonario acostumbrado a los golpes imposibles y una brillante investigadora que intenta atraparlo. Entre pistas falsas, robos milimétricos y tensión constante, ambos quedan atrapados en un peligroso juego de seducción, deseo y persecución donde nadie está dispuesto a ceder el control.
Un elenco de lujo detrás del atraco perfecto
Para dar vida a esta actualización cargada de estilo, suspenso y sofisticación, Michael B. Jordan se rodeó de un reparto de primer nivel internacional que eleva la apuesta dramática de la producción:
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Michael B. Jordan lidera el proyecto poniéndose en la piel del carismático y enigmático Thomas Crown, además de imprimir su sello visual detrás de cámara.
Adria Arjona asume el rol femenino central, aportando magnetismo e inteligencia en el duelo psicológico y romántico con el protagonista.
Kenneth Branagh, Lily Gladstone, Danai Gurira y Pilou Asbæk completan un ensamble actoral de enorme jerarquía, sumando intriga, peso dramático y complejidad a los distintos bandos de la investigación.
Qué deja ver el primer adelanto oficial
Las primeras imágenes difundidas hoy anticipan una propuesta visualmente deslumbrante, con locaciones exclusivas, vestuario impecable y una química eléctrica entre sus protagonistas. El avance logra equilibrar el ritmo vertiginoso propio del cine de atracos con la sensualidad y el misterio que convirtieron a la entrega de finales de los 90 —y a la versión original de 1968 con Steve McQueen y Faye Dunaway— en una obra de culto.
Con una combinación irresistible de romance adulto, ingenio criminal y elegancia cinematográfica, la nueva mirada sobre El caso de Thomas Crown ya se perfila como uno de los grandes eventos de la cartelera internacional para comienzos de 2027.
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