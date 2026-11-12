"El caso Thomas Crown", la nueva película de Michael B. Jordan ya tiene tráiler oficial

El juego del gato y el ratón más elegante de la pantalla grande regresa con una mirada renovada, magnética y contemporánea. Este jueves se reveló el tráiler oficial de la nueva adaptación de El caso de Thomas Crown (The Thomas Crown Affair), el emblemático thriller de atracos y romance que en 1999 inmortalizaron Pierce Brosnan y Rene Russo. Con fecha de estreno programada para el 4 de marzo de 2027, el proyecto tiene a Michael B. Jordan en un doble rol estelar: como protagonista y director de la cinta.