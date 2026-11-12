"Me fui llorando por Nueva York": la argentina Ailín Salas y su salto a Hollywood en "Caballo Salvaje Nueve"
En exclusiva con minutouno.com, la actriz contó su experiencia rodando con el prestigioso Martin McDonagh y figuras como Sam Rockwell y John Malkovich.
Hollywood no es para cualquiera, pero Ailín Salas no es cualquiera y lo demuestra en el reciente estreno de "Caballo Salvaje Nueve". Se trata de una argentina que brilla en la industria cinematográfica más importante del mundo, en su desembarco nada menos que de la mano del gigante Martin McDonagh y junto a un elenco de estrellas.
La actriz argentina atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional al formar parte del elenco de este genial film, que es la nueva producción cinematográfica del prestigioso director de "Escondidos en Brujas" y "Sie7e psicópatas", entre otros éxitos.
En diálogo exclusivo con minutouno.com, la intérprete brindó detalles íntimos sobre su desembarco en Hollywood, el desafío personal que implicó el proyecto y la inolvidable experiencia de compartir escena con figuras de la talla de Sam Rockwell y John Malkovich.
"Trabajar con Martin McDonagh es como un regalo para cualquier actor"
Consultada sobre lo que significó ponerse bajo las órdenes del aclamado cineasta británico-irlandés, Salas describió el rodaje como una etapa de profunda transformación artística y personal, en la que debió superar sus propias barreras internas frente a una producción de semejante magnitud.
"La expansión a nivel interno y de aprendizaje total. Trabajar con Martin realmente siento que es como un regalo para cualquier actor. Lo admiro mucho y fue de mucho aprendizaje. Sentí que también tuve que atravesar miedos y cosas que tenemos cada persona; trabas. Pero fue de mucho aprendizaje todo el proceso, la verdad. Mismo esta parte de presentar la película", confesó la actriz en charla con minutouno.com.
El impacto de actuar en Hollywood con Sam Rockwell y John Malkovich
Otro de los puntos más altos de la entrevista giró en torno al encuentro con los protagonistas del filme. Salas recordó con especial emoción la primera lectura de guion junto a Sam Rockwell y John Malkovich, instancia en la que quedó deslumbrada por la potencia interpretativa de ambas estrellas de Hollywood.
"Yo estaba bastante en shock con escucharlos leer el guion. Y siento que ya estaba la película, ¿viste? Los escuchaba leer y era la primera vez que nos conocíamos y que nos encontrábamos con el material juntos. Y realmente fue muy impactante para mí verlos", relató.
Para cerrar, la intérprete resumió la intensidad emocional de aquella jornada inicial en territorio estadounidense: "Ya estaba el vínculo, ya estaba... Ahí veía la calidad de actores que son. Y me fui literalmente llorando por Nueva York, muy emocionada con lo que acababa de vivir. Me hicieron cagar de risa, me hicieron llorar en un par de horas".
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