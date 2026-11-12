"Me fui llorando por Nueva York": la argentina Ailín Salas y su salto a Hollywood en "Caballo Salvaje Nueve"

El impacto de actuar en Hollywood con Sam Rockwell y John Malkovich

Otro de los puntos más altos de la entrevista giró en torno al encuentro con los protagonistas del filme. Salas recordó con especial emoción la primera lectura de guion junto a Sam Rockwell y John Malkovich, instancia en la que quedó deslumbrada por la potencia interpretativa de ambas estrellas de Hollywood.

"Yo estaba bastante en shock con escucharlos leer el guion. Y siento que ya estaba la película, ¿viste? Los escuchaba leer y era la primera vez que nos conocíamos y que nos encontrábamos con el material juntos. Y realmente fue muy impactante para mí verlos", relató.

Para cerrar, la intérprete resumió la intensidad emocional de aquella jornada inicial en territorio estadounidense: "Ya estaba el vínculo, ya estaba... Ahí veía la calidad de actores que son. Y me fui literalmente llorando por Nueva York, muy emocionada con lo que acababa de vivir. Me hicieron cagar de risa, me hicieron llorar en un par de horas".