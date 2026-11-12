Murió Paolo el Rockero, icónico personaje del cine y TV de los '80
El querido humorista Jorge Juan Montejo, popularmente conocido como Paolo el Rockero, murió en su Tandil natal. Estaba internado por una grave pulmonía.
El mundo del espectáculo argentino está de luto tras confirmarse una triste noticia. El reconocido actor y humorista Jorge Juan Montejo, famoso por su inolvidable personaje de Paolo el Rockero, falleció en las últimas horas en el Hospital Santamarina de la ciudad de Tandil, de donde era oriundo. Tenía 68 años.
Los problemas de salud de Paolo el Rockero
La dolorosa novedad fue confirmada a través de las redes sociales por el periodista Pablo Montagna y su colega Caro Bisgarra. Según las primeras informaciones, el entrañable artista venía atravesando severos problemas de salud y se encontraba internado en su ciudad natal desde hacía varios días, batallando contra un delicado cuadro de pulmonía.
Montejo alcanzó la fama máxima durante las décadas de 1980 y 1990, convirtiéndose en un verdadero ícono de la comedia nacional. Con su particular estilo, su distintiva cabellera y su clásica muletilla, brilló en la televisión y participó en grandes éxitos cinematográficos de la época como Los bañeros más locos del mundo y Extermineitors, dejando una huella imborrable en el corazón de varias generaciones de argentinos.
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