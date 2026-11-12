Murió Paolo el Rockero, icónico personaje del cine y TV de los '80

Montejo alcanzó la fama máxima durante las décadas de 1980 y 1990, convirtiéndose en un verdadero ícono de la comedia nacional. Con su particular estilo, su distintiva cabellera y su clásica muletilla, brilló en la televisión y participó en grandes éxitos cinematográficos de la época como Los bañeros más locos del mundo y Extermineitors, dejando una huella imborrable en el corazón de varias generaciones de argentinos.