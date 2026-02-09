Nació el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín
Una periodista española afirmó que la actriz y el actor recibieron a su primer hijo este lunes y que la pareja eligió vivir el momento con absoluto hermetismo.
La relación entre Úrsula Corberó y el Chino Darín vuelve a quedar en el centro de la escena, esta vez por una noticia que ilusionó a sus seguidores. Según trascendió en la televisión española, la actriz y el actor argentino ya le dieron la bienvenida a su primer hijo, aunque decidieron mantener el acontecimiento lejos del ojo público.
La información fue revelada por la periodista Lorena Vázquez durante el programa Y ahora Sonsoles, donde aseguró que el nacimiento se habría producido este lunes 9 de febrero. De acuerdo a su versión, la pareja optó por resguardar cada detalle del momento y evitar cualquier tipo de exposición mediática.
Todo indica que tanto Úrsula como el Chino buscan preservar la intimidad de esta nueva etapa y proteger la privacidad de su hijo. Por ahora, el silencio es la estrategia elegida, mientras la noticia recorre medios y redes a la espera de una confirmación oficial.
En las últimas horas, la actriz española compartió en sus redes sociales dos imágenes cargadas de intimidad y emoción desde Madrid. Por un lado, mostró una salida relajada junto a Ricardo Darín y el Chino Darín, y por otro dejó ver un momento puertas adentro: la preparación de la cuna para la llegada del bebé que está esperando.
Las postales transmiten una escena cotidiana y cercana, con los tres caminando por las calles madrileñas, entre bares y veredas típicas de la ciudad, en una charla distendida que dejó en evidencia la buena sintonía y la confianza que los une. En ese marco, Ricardo Darín, a punto de convertirse en abuelo por primera vez, apareció sonriente y cómplice, acompañando a la pareja en una etapa tan especial de sus vidas.
Como era de esperarse, los seguidores de la actriz no dudaron en dejar su like y sus lindos comentarios por el gran momento personal que están atravesando todos como familia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario