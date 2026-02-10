Ricardo Darín reveló el sexo y nombre de su nieto, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín
El flamante abuelo no escatimó en detalles a la hora de dar su primera entrevista tras ver a su hijo convertirse en papá. Mirá lo que dijo.
Tras la alegría de convertirse en abuelo por primera vez, Ricardo Darín no pudo escapar de la prensa española mientras pasa sus días en Barcelona. Como era de esperarse, todas las preguntas de una periodista de ¡Hola! fueron dirigidas a la llegada del primer hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín.
Visiblemente emocionado, el reconocido actor compartió la feliz noticia de que tanto la actriz española como el pequeño se encuentran de maravilla tras un parto sin complicaciones. “Por suerte los dos están muy bien”, confesó el actor, dejando notar su tranquilidad frente a la prensa.
Al ser consultado sobre los rasgos del bebé, el protagonista de Argentina, 1985 prefirió la cautela, aunque con un toque de dulzura: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que como ocurre en casi todos los casos cada uno le encontrará parecidos familiares”. Sin ocultar la alegría que atraviesa el clan, concluyó: “Estamos todos muy felices”.
Respecto a si intentó guiar al Chino Darín con alguna lección sobre la paternidad, Ricardo se mostró fiel a su estilo práctico: “No hay consejos posibles, es una experiencia que cada uno tiene que vivir en carne propia”, sugiriendo que el aprendizaje real surge del día a día.
Para cerrar el encuentro, el actor despejó el misterio sobre la identidad del nuevo integrante de la familia. “Se llama Dante, es un nombre con mucha significancia, pero es muy bonito”, reveló conmovido, confirmando que ya está entregado por completo a la aventura de ser abuelo.
Qué significa el nombre Dante
El nombre Dante tiene un origen latino y una carga histórica muy potente. Proviene de la palabra latina Durantis, que a su vez deriva del verbo durare. Su traducción literal es "el que es resistente", "el que perdura" o "el perseverante". Es un nombre que evoca fuerza de voluntad, firmeza y una naturaleza inalterable frente a las dificultades.
Por supuesto, es imposible separar este nombre de su máximo referente: Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. Gracias a él, el nombre se convirtió en un símbolo de sabiduría, espiritualidad y alta cultura.
Originalmente, "Dante" era una forma abreviada del nombre italiano Durante, pero con el tiempo se independizó y ganó popularidad propia en todo el mundo.
En nuestro país, el nombre ha tenido picos de popularidad no solo por la herencia italiana, sino por figuras de la cultura popular como Dante Spinetta, lo que le da un aire artístico y moderno que equilibra su peso histórico.
