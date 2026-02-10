Ricardo Darín reveló el sexo y nombre de su nieto, el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

darin chino ursula corderó

Qué significa el nombre Dante

El nombre Dante tiene un origen latino y una carga histórica muy potente. Proviene de la palabra latina Durantis, que a su vez deriva del verbo durare. Su traducción literal es "el que es resistente", "el que perdura" o "el perseverante". Es un nombre que evoca fuerza de voluntad, firmeza y una naturaleza inalterable frente a las dificultades.

Por supuesto, es imposible separar este nombre de su máximo referente: Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia. Gracias a él, el nombre se convirtió en un símbolo de sabiduría, espiritualidad y alta cultura.

Originalmente, "Dante" era una forma abreviada del nombre italiano Durante, pero con el tiempo se independizó y ganó popularidad propia en todo el mundo.

En nuestro país, el nombre ha tenido picos de popularidad no solo por la herencia italiana, sino por figuras de la cultura popular como Dante Spinetta, lo que le da un aire artístico y moderno que equilibra su peso histórico.