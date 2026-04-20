El cine de Luis Brandoni: el médico de Darse Cuenta, el papá de Cien veces no debo y el frío Antonio Musicardi

Por otro lado, la comedia de enredos y las dinámicas familiares le permitieron jugar y componer otros roles verdaderamente inolvidables para el público. Un claro y exitoso ejemplo de esto es su desopilante actuación en la película Cien veces no debo (1990), donde se puso magistralmente en la piel de Julio Siri, el controlador y padre tóxico de Andrea del Boca, generando miles de carcajadas y profundas reflexiones familiares por igual.