El cine de Luis Brandoni: el médico de Darse Cuenta, el papá de Cien veces no debo y el frío Antonio Musicardi
Un repaso por la inmensa trayectoria de Luis Brandoni en el cine nacional. Desde su rol de médico en Darse cuenta hasta sus personajes más emblemáticos.
A lo largo de su inmensa y brillante carrera, Luis Brandoni logró consolidarse como una de las figuras más importantes de la pantalla grande. El talentoso actor argentino supo brillar interpretando a hombres de todo tipo, dejando una huella imborrable en el corazón de los espectadores con historias verdaderamente emocionantes.
Los grandes éxitos de Luis Brandoni en la pantalla
Al repasar su extensa filmografía, resulta verdaderamente imposible olvidar su entrañable rol protagónico en Darse cuenta (1984). En este emotivo film dirigido por Alejandro Doria, interpretó a un médico fracasado que, frente a la desidia institucional y las adversidades médicas, termina dando todo por salvar la vida de sus pacientes. Esta actuación dramática lo posicionó rápidamente como un actor versátil, capaz de transmitir una sensibilidad humana única.
Pero su inagotable talento actoral no se detuvo allí. El histórico artista también supo encarnar de manera impecable a personajes más oscuros y controversiales en el cine nacional, como aquel peligroso hombre que trabajaba desde las sombras para la pesada, reflejando con una enorme crudeza y realismo la máxima tensión política y social de la época.
Por otro lado, la comedia de enredos y las dinámicas familiares le permitieron jugar y componer otros roles verdaderamente inolvidables para el público. Un claro y exitoso ejemplo de esto es su desopilante actuación en la película Cien veces no debo (1990), donde se puso magistralmente en la piel de Julio Siri, el controlador y padre tóxico de Andrea del Boca, generando miles de carcajadas y profundas reflexiones familiares por igual.
IMPORTANTE: Murió Luis Brandoni: las grandes comedias de la TV analógica que lo consagraron
Toda la filmografía y las películas de Luis Brandoni
Desde sus inicios en la década del sesenta hasta sus proyectos más recientes, el actor ha participado en una innumerable cantidad de producciones exitosas, trabajando bajo la dirección de los cineastas más prestigiosos del país. A continuación, repasamos sus principales participaciones cinematográficas ordenadas cronológicamente:
-
2026: Parque Lezama
2023: Humo bajo el agua
2020: Karakol
2019: El retiro, Baldío, La odisea de los giles, El cuento de las comadrejas, 4x4
2018: Mi obra maestra
2017: Sólo se vive una vez
2015: Tokio
2012: La suerte en tus manos
2009: Felicitas, Esperando la carroza 2
2007: Quiéreme
2004: No sos vos, soy yo
2002: No dejaré que no me quieras
2001: Los pasos perdidos
2000: Ojos que no ven
1999: Esa maldita costilla
1998: América mía
1997: El sueño de los héroes, La furia
1995: El mundo contra mí, De mi barrio con amor, El verso
1994: Una sombra ya pronto serás, Convivencia
1990: Cien veces no debo
1987: Made in Argentina
1986: Seré cualquier cosa, pero te quiero
1985: Hay unos tipos abajo, Esperando la carroza
1984: Darse cuenta
1976: Sola, Juan que reía
1974: Gente en Buenos Aires, La tregua, La Patagonia rebelde
1973: José María y María José, Paño verde
1972: Autocine mon amour, La bastarda, Me enamoré sin darme cuenta
1971: La gran ruta
1970: La fidelidad, La guita
1968: Somos los mejores, Maternidad sin hombres, Turismo de carretera, Tute Cabrero
1967: La cigarra está que arde
1966: Escala musical
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario