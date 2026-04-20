MinutoUno

El cine de Luis Brandoni: el médico de Darse Cuenta, el papá de Cien veces no debo y el frío Antonio Musicardi

Espectáculos

Un repaso por la inmensa trayectoria de Luis Brandoni en el cine nacional. Desde su rol de médico en Darse cuenta hasta sus personajes más emblemáticos.

El cine de Luis Brandoni: el médico de Darse Cuenta

El cine de Luis Brandoni: el médico de Darse Cuenta

A lo largo de su inmensa y brillante carrera, Luis Brandoni logró consolidarse como una de las figuras más importantes de la pantalla grande. El talentoso actor argentino supo brillar interpretando a hombres de todo tipo, dejando una huella imborrable en el corazón de los espectadores con historias verdaderamente emocionantes.

Los grandes éxitos de Luis Brandoni en la pantalla

Luis Brandoni en Cien veces no debo

Luis Brandoni en Cien veces no debo

Al repasar su extensa filmografía, resulta verdaderamente imposible olvidar su entrañable rol protagónico en Darse cuenta (1984). En este emotivo film dirigido por Alejandro Doria, interpretó a un médico fracasado que, frente a la desidia institucional y las adversidades médicas, termina dando todo por salvar la vida de sus pacientes. Esta actuación dramática lo posicionó rápidamente como un actor versátil, capaz de transmitir una sensibilidad humana única.

Pero su inagotable talento actoral no se detuvo allí. El histórico artista también supo encarnar de manera impecable a personajes más oscuros y controversiales en el cine nacional, como aquel peligroso hombre que trabajaba desde las sombras para la pesada, reflejando con una enorme crudeza y realismo la máxima tensión política y social de la época.

Por otro lado, la comedia de enredos y las dinámicas familiares le permitieron jugar y componer otros roles verdaderamente inolvidables para el público. Un claro y exitoso ejemplo de esto es su desopilante actuación en la película Cien veces no debo (1990), donde se puso magistralmente en la piel de Julio Siri, el controlador y padre tóxico de Andrea del Boca, generando miles de carcajadas y profundas reflexiones familiares por igual.

IMPORTANTE: Murió Luis Brandoni: las grandes comedias de la TV analógica que lo consagraron

Toda la filmografía y las películas de Luis Brandoni

Desde sus inicios en la década del sesenta hasta sus proyectos más recientes, el actor ha participado en una innumerable cantidad de producciones exitosas, trabajando bajo la dirección de los cineastas más prestigiosos del país. A continuación, repasamos sus principales participaciones cinematográficas ordenadas cronológicamente:

  • 2026: Parque Lezama

  • 2023: Humo bajo el agua

  • 2020: Karakol

  • 2019: El retiro, Baldío, La odisea de los giles, El cuento de las comadrejas, 4x4

  • 2018: Mi obra maestra

  • 2017: Sólo se vive una vez

  • 2015: Tokio

  • 2012: La suerte en tus manos

  • 2009: Felicitas, Esperando la carroza 2

  • 2007: Quiéreme

  • 2004: No sos vos, soy yo

  • 2002: No dejaré que no me quieras

  • 2001: Los pasos perdidos

  • 2000: Ojos que no ven

  • 1999: Esa maldita costilla

  • 1998: América mía

  • 1997: El sueño de los héroes, La furia

  • 1995: El mundo contra mí, De mi barrio con amor, El verso

  • 1994: Una sombra ya pronto serás, Convivencia

  • 1990: Cien veces no debo

  • 1987: Made in Argentina

  • 1986: Seré cualquier cosa, pero te quiero

  • 1985: Hay unos tipos abajo, Esperando la carroza

  • 1984: Darse cuenta

  • 1976: Sola, Juan que reía

  • 1974: Gente en Buenos Aires, La tregua, La Patagonia rebelde

  • 1973: José María y María José, Paño verde

  • 1972: Autocine mon amour, La bastarda, Me enamoré sin darme cuenta

  • 1971: La gran ruta

  • 1970: La fidelidad, La guita

  • 1968: Somos los mejores, Maternidad sin hombres, Turismo de carretera, Tute Cabrero

  • 1967: La cigarra está que arde

  • 1966: Escala musical

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas