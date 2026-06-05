La familia del Indio Solari confirmó que habrá despedida pública: qué se sabe
A través de un comunicado, el entorno del Indio Solari lo confirmó en sus redes sociales. "En breve informaremos dónde será la despedida pública", anunciaron.
La noticia que conmociona al país fue ratificada oficialmente por el entorno más cercano del Indio Solari. Mediante un emotivo comunicado, la familia confirmó el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y, al mismo tiempo, brindó tranquilidad a sus seguidores al asegurar que habrá un espacio para el adiós colectivo.
IMPORTANTE: Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de un fenómeno popular incomparable
Qué dice el comunicado oficial de la familia
Cuándo y dónde velan al Indio Solari
El texto, difundido en las últimas horas en las redes sociales, expresa el profundo pesar de sus allegados y confirma los pasos a seguir tras el deceso del ídolo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre los puntos principales del mensaje, se destaca:
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Confirmación del fallecimiento: La familia ratificó la triste noticia, expresando que "nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está".
Intimidad inicial: Se informó que el músico será despedido en primera instancia por su círculo más íntimo, solicitando "comprensión para atravesar estas primeras horas de desolación".
Despedida pública: Se aseguró que "en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública", permitiendo así que todos sus seguidores puedan darle el último adiós.
"Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó", concluyó el comunicado, firmado bajo el lema "Graciosos y valientes".
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