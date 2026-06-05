La familia del Indio Solari confirmó que habrá despedida pública: qué se sabe

La noticia que conmociona al país fue ratificada oficialmente por el entorno más cercano del Indio Solari. Mediante un emotivo comunicado, la familia confirmó el fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y, al mismo tiempo, brindó tranquilidad a sus seguidores al asegurar que habrá un espacio para el adiós colectivo.