Adiós al Indio Solari: ¿cuántos años tiene y a qué se dedica Bruno, el único hijo?
Tras la partida del Indio Solari, muchos se preguntan por la vida de Bruno su único heredero. El joven mantiene un perfil bajo alejado de las redes sociales.
La triste noticia del fallecimiento del Indio Solari sacudió al país y puso el foco en su círculo íntimo, especialmente en Bruno Solari. Nacido a fines del año 2000, el único heredero del ídolo del rock nacional tiene actualmente 25 años y siempre optó por mantenerse alejado de la fama pública.
¿A qué se dedica en la actualidad Bruno el hijo del Indio Solari?
A diferencia de muchos descendientes de grandes figuras, el joven eligió construir su camino en el más absoluto silencio. Según se conoce, no participa en absoluto del mundo del espectáculo y mantiene su privacidad resguardada de manera estricta alejado de las redes sociales.
IMPORTANTE: Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de un fenómeno popular incomparable
Esta firme decisión refleja un hermetismo muy similar al de su padre, quien históricamente prefirió mantener su intimidad y la de toda su familia lejos del foco de los medios masivos. Debido a esta reserva, su verdadera ocupación, profesión o a qué se dedica específicamente en el día a día sigue siendo un absoluto enigma para los fanáticos y la prensa.
A pesar de su perfil esquivo, el exvocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota siempre demostró un profundo amor por su heredero. En reiteradas oportunidades, el artista llegó a confesar que tenía una "relación muy linda" y sentía una absoluta "devoción" por su hijo, subrayando cómo la paternidad potenció su vida tanto a nivel afectivo como intelectual.
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