El comentario de Coty Romero sobre Nacho Castañares que las redes no perdonaron: "Futbolista frustrado"

Sin embargo, un reciente comentario de Coty Romero en la red social TikTok encendió la furia de los internautas, que no dudaron en reaccionar. La correntina publicó un video donde se la ve cantando con muecas una reconocida canción de reggaetón, con la siguiente leyenda: "Ya sané, tráiganme a otro futbolista frustrado", escribió, en relación al deseo del joven oriundo de Madrid.

Si bien aclaró que es "humor" tanto en el video como en la escritura que se hace a modo de presentación, los seguidores de la exjugadora del reality show la liquidaron con los comentarios: "Nacho era mucho para esta"; "No da bardearlo así"; "La menos resentida"; "Nacho: ya sané, tráiganme a otra psicópata"; fueron algunos de los comentarios de los más de 300 que recibió.

El video, en tanto, tuvo casi 900 mil reproducciones y más de 90.000 likes.

Nacho Castañares y Coty Romero, ambos ex Gran Hermano.

Qué dijo Nacho Castañares para confirmar la ruptura con Coty Romero

El exparticipante de Gran Hermano decidió usar sus redes sociales para confirmar que está separado de la correntina y lo compartió con todos sus seguidores.

"No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte", comenzó diciendo en la historia de Instagram que subió.

"No estamos más juntos con Co. No quieran buscar nada porque no lo hay. Nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo", siguió.

"Simplemente elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar. El amor es inmenso y el respeto aún más, solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte de nuestro día a día", concluyó.

