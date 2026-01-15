El comentario de Luca Martin sobre Chiche Gelblung que desató una ola de críticas en redes
El hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin reabrió el debate sobre los límites del humor, la edad y los privilegios en los medios. ¿Qué dijo?
Luca Martin quedó en el centro de la escena mediática luego de que un comentario suyo sobre Chiche Gelblung se viralizara y generara un fuerte repudio en redes sociales. El hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin opinó al aire sobre el histórico conductor y periodista, y sus palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como un ataque directo basado en la edad, lo que despertó acusaciones de edadismo y falta de respeto.
La situación se dio luego de que en Bendita por El Nueve se emitiera un informe protagonizado por Gelblung. Al ver el material, Luca tomó la palabra y, antes de lanzar su crítica, intentó anticiparse a posibles cuestionamientos. “No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande... gerontofobia”, comenzó diciendo, en una introducción que, lejos de suavizar el impacto, terminó amplificando la repercusión de lo que vendría después.
Sin demasiados filtros, Martin continuó con una frase que rápidamente se recortó y comenzó a circular en redes: “Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal”. El tono irónico y la referencia directa a la edad del conductor fueron suficientes para encender la discusión.
En el programa, el comentario no tuvo mayor desarrollo ni generó un cruce inmediato entre los panelistas. Sin embargo, fuera del aire, el efecto fue muy distinto. El fragmento se difundió en X, Instagram y otras plataformas, donde miles de usuarios reaccionaron con dureza. Las críticas no solo apuntaron al contenido de la frase, sino también al lugar desde el cual Luca Martin la expresó.
Muchos internautas cuestionaron su presencia en los medios y vincularon sus dichos con su apellido y su origen familiar. “Este labura ahí gracias al apellido”, “Este pibe es un maleducado”, “A mí me hace mal ver un NN que si no fuera por los padres que tiene estaría fuera de los medio” y “No tenés el más mínimo talento que ser hijo de, andá a laburar” fueron algunos de los mensajes que se repitieron con fuerza en los comentarios.
El episodio reavivó un debate recurrente en redes sociales: el cruce entre generaciones, los límites del humor y la crítica, y la legitimidad de ciertas voces en el espacio mediático. Mientras algunos defendieron la libertad de opinar y remarcaron que se trató de una percepción personal, la mayoría coincidió en que el comentario fue innecesario y despectivo.
