La reacción de Nazarena Vélez ante el romance de su hijo con La Tana que la tomó por sorpresa

Con el correr de las horas, la actriz aseguró que logró tranquilizarse. “Lo que me dejó tranquila es que me explotó el teléfono con data de ella y me dicen que es una buena mina”, reveló, remarcando que la información que recibió sobre Katia Fenocchio fue clave para bajar la ansiedad. Desde el panel, incluso sumaron que no se le conocen grandes escándalos, más allá de su paso por el reality de Telefe.

La tana Chyno Agostini

El vivo que confirmó el romance también tuvo su cuota de show. Ante la incredulidad de algunos seguidores, que exigían pruebas, Agostini respondió: “Nosotros ya nos besamos”, mientras su pareja agregó: “Hay gente que no vio”. Minutos después, se besaron frente a cámara. Más tarde, el hijo de Nazarena compartió una imagen en Instagram donde sostenía la mano de Katia, reforzando el blanqueo.

Durante la charla, la actriz también habló de su hijo menor, Titi, y lo hizo con el mismo tono distendido: “Está tiroteando todas las noches en la peatonal, tiene un chamullo increíble”. Así, entre risas, anécdotas y honestidad, Nazarena Vélez dejó en claro que, aunque algunas noticias la descolocan, el humor sigue siendo su mejor herramienta para atravesarlas.