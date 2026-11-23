El estreno alcanzó cifras impactantes: durante sus primeras 24 horas recaudó 2360 millones de dólares, superó los 24 millones de copias vendidas y generó grandes audiencias en plataformas como Twitch, YouTube y Kick.

La repercusión del videojuego también se trasladó a las redes sociales, donde las escenas, los personajes y las opiniones de los usuarios alimentaron el debate.