El comentario de Nati Jota sobre GTA VI que desató una fuerte polémica entre los gamers
La conductora compartió su opinión sobre una secuencia protagonizada por uno de los personajes del videojuego y varios usuarios salieron al cruce.
El lanzamiento de Grand Theft Auto VI se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo gamer. En medio de la repercusión, Nati Jota decidió expresar su postura sobre una escena del videojuego y terminó envuelta en una polémica en las redes sociales. La conductora publicó un mensaje en su cuenta de X en el que cuestionó el comportamiento del protagonista durante una secuencia que se había viralizado.
En el video se observa cómo el personaje acosa durante varios minutos a una mujer que se encuentra tomando algo sola en la playa. La situación generó el rechazo de la periodista, que acompañó la publicación con varias señales de alerta. “Que te divierta hacer esto incluso en un juego”, escribió Nati, junto a varias banderas rojas en señal de rechazo.
Luego agregó: “Estoy segura de que si había opción de alguna acción más al acecharla, la hubiera hecho, pero el juego no llega a tanto aún”. Su comentario despertó numerosas respuestas de usuarios que no compartieron su mirada. Algunos defendieron la propuesta del título y otros cuestionaron directamente a la conductora.
“Es un juego que tiene casi 30 años y siempre se trató de eso. Si no te gusta no lo juegues”; “Ay, Nati. Sos la menos indicada para opinar de ciertas cosas”; “Nati buscate un problema honesto” y “Es más digno que grabarse llorando”, fueron algunas de las respuestas que recibió.
El fenómeno mundial de GTA VI
El nuevo título de Rockstar Games está protagonizado por Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se involucra en distintos delitos y conflictos con organizaciones criminales.
El estreno alcanzó cifras impactantes: durante sus primeras 24 horas recaudó 2360 millones de dólares, superó los 24 millones de copias vendidas y generó grandes audiencias en plataformas como Twitch, YouTube y Kick.
La repercusión del videojuego también se trasladó a las redes sociales, donde las escenas, los personajes y las opiniones de los usuarios alimentaron el debate.
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