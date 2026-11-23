Cómo Gordon transformó la historia más oscura de Rodrigo de la Serna en una proeza cinematográfica
"Gordon", protagonizada por Rodrigo de la Serna, ya se encuentra disponible y, detrás de su producción, tiene destellos de excelencia.
Cuando una serie o un película nos obliga a respirar su aire espeso hasta sentir el frío de la época en la piel, el trabajo está hecho. Y, sin dudarlo, Gordon pertenece a esa estirpe cada vez más infrecuente de ficciones que entienden el lenguaje audiovisual como un organismo vivo, tenso e inmersivo. En el centro de este torbellino oscuro aparece Rodrigo de la Serna, entregando una de las actuaciones más inquietantes, magnéticas y sombrías de toda su trayectoria.
Lejos de cualquier cliché del villano unidimensional, el actor encarna a Aníbal Gordon desde una frialdad calculada y una mutación física que helan la sangre, sosteniendo sobre sus hombros el descenso hacia los sótanos más tenebrosos de la Argentina de los años 70.
Detrás de cámara, la dupla creativa conformada por Pablo Trapero y Israel Adrián Caetano / Fendrik concibió un encuadre narrativo donde la puesta en escena jamás es un simple envoltorio estético. Tal como sintetizó el propio Trapero, la premisa era sumergirnos en un doble viaje: "Así como a través de Gordon viajamos a su psiquis, él también nos lleva en el tiempo a ver un poco cómo era la vida en esa época".
Para lograrlo, el equipo estableció desde el inicio un "mini dogma" visual —un código compartido de lentes, alturas de cámara y movimientos— que permitió sostener una misma gramática cinematográfica a lo largo de 109 jornadas de rodaje, sabiendo exactamente cuándo respetar las reglas y cuándo romperlas para acompañar la descomposición moral del protagonista.
La obsesión por el detalle: reconstruir un país sin que se note el artificio
Asimismo, en Gordon, la dirección de arte no funciona como una postal nostálgica, sino como una herramienta dramática de primer orden. Para devolverle al espectador la textura cotidiana de aquella década, el equipo de producción intervino 98 locaciones, ambientó más de 200 sets y reunió más de 50.000 objetos de utilería —desde billetes y publicaciones hasta dispositivos de espionaje y grabadores reales de época— junto con 611 vehículos antiguos y cerca de 3.700 cambios de vestuario.
Cada encuadre exigía vigilar hasta el más mínimo anacronismo: un semáforo moderno, una reja o un aire acondicionado podían quebrar el hechizo en una fracción de segundo.
Por eso, ese rigor en la construcción, alcanzó cumbres extraordinarias en la reconstrucción de escenarios cargados de memoria histórica y dolor, como la cárcel de Devoto, el centro clandestino Automotores Orletti o la capilla del padre Carlos Mugica.
Ante la imposibilidad de hallar una locación que permitiera abrir el plano con libertad, la producción levantó la capilla desde cero en menos de dos semanas, diseñándola con paredes móviles y dos confesionarios —uno intacto y otro baleado— para ejecutar en una sola toma continua la irrupción de la patota sin cortes visibles.
El vértigo del plano secuencia: seis minutos de intensidad en Bariloche
Si hay un momento donde la forma cinematográfica y la psicología criminal se funden en una sola pieza de virtuosismo, es en el asalto al banco de Bariloche. Concebido desde el guion como el más extenso de los seis planos secuencia de la serie, este fragmento de aproximadamente seis minutos acompaña a Gordon y Acosta en tiempo real desde la intimidad silenciosa de una habitación de hotel hasta la bóveda bancaria, atravesando pasillos, un ascensor de servicio, un automóvil y el caos multitudinario de un carnaval en pleno Centro Cívico. (Más detalles revelados por Matías Recalt a minutouno.com que podes ver acá)
Trapero imaginó ese trayecto como el de un futbolista que abandona el vestuario y atraviesa el túnel hasta desembocar en un estadio colmado. Para filmarlo en una única jornada sin que la maquinaria técnica asomara jamás en pantalla, más de 200 trabajadores, cientos de extras caracterizados, 15 vehículos, motos y bicicletas fueron coreografiados al milímetro tras semanas de ensayos cronometrados en Buenos Aires y Río Negro. La consigna del director resumía la esencia misma del personaje: "Nuestro plano necesitaba la misma precisión que el plan de Gordon".
Cuatro rostros para una misma sombra: la metamorfosis de Rodrigo de la Serna
El impacto emocional de la serie también descansa en un trabajo de caracterización de una sutileza minuciosa. Para acompañar el paso del tiempo y el endurecimiento interior de Aníbal Gordon, el equipo liderado por Dolores Giménez y Lucas Perrone diseñó cuatro estadios físicos diferentes para Rodrigo de la Serna. A través de juegos de luces y sombras sobre el rostro, texturización de la piel, técnicas de envejecimiento y posticería facial, cada jornada de transformación demandaba entre una hora y cuarto y dos horas de preparación.
Ese cuidado meticuloso —extendido a los 258 actores y 3.720 extras que pasan por la historia— termina de redondear una obra monumental. Gordon no solo confirma el estado de gracia de Rodrigo de la Serna al explorar el abismo más oscuro de su carrera, sino que demuestra que el cine hecho en formato serie puede alcanzar una densidad histórica, técnica y humana capaz de sucumbirte en una historia de terror, pero necesaria.
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