Cada encuadre exigía vigilar hasta el más mínimo anacronismo: un semáforo moderno, una reja o un aire acondicionado podían quebrar el hechizo en una fracción de segundo.

Detrás de cámaras de una de las escenas más intensas de Gordon

Por eso, ese rigor en la construcción, alcanzó cumbres extraordinarias en la reconstrucción de escenarios cargados de memoria histórica y dolor, como la cárcel de Devoto, el centro clandestino Automotores Orletti o la capilla del padre Carlos Mugica.

Ante la imposibilidad de hallar una locación que permitiera abrir el plano con libertad, la producción levantó la capilla desde cero en menos de dos semanas, diseñándola con paredes móviles y dos confesionarios —uno intacto y otro baleado— para ejecutar en una sola toma continua la irrupción de la patota sin cortes visibles.

El vértigo del plano secuencia: seis minutos de intensidad en Bariloche

Si hay un momento donde la forma cinematográfica y la psicología criminal se funden en una sola pieza de virtuosismo, es en el asalto al banco de Bariloche. Concebido desde el guion como el más extenso de los seis planos secuencia de la serie, este fragmento de aproximadamente seis minutos acompaña a Gordon y Acosta en tiempo real desde la intimidad silenciosa de una habitación de hotel hasta la bóveda bancaria, atravesando pasillos, un ascensor de servicio, un automóvil y el caos multitudinario de un carnaval en pleno Centro Cívico. (Más detalles revelados por Matías Recalt a minutouno.com que podes ver acá)

Rodrigo de la Serna y Pablo Trapero sobre el plano secuencia de Gordon en Bariloche

Trapero imaginó ese trayecto como el de un futbolista que abandona el vestuario y atraviesa el túnel hasta desembocar en un estadio colmado. Para filmarlo en una única jornada sin que la maquinaria técnica asomara jamás en pantalla, más de 200 trabajadores, cientos de extras caracterizados, 15 vehículos, motos y bicicletas fueron coreografiados al milímetro tras semanas de ensayos cronometrados en Buenos Aires y Río Negro. La consigna del director resumía la esencia misma del personaje: "Nuestro plano necesitaba la misma precisión que el plan de Gordon".

Cuatro rostros para una misma sombra: la metamorfosis de Rodrigo de la Serna

El impacto emocional de la serie también descansa en un trabajo de caracterización de una sutileza minuciosa. Para acompañar el paso del tiempo y el endurecimiento interior de Aníbal Gordon, el equipo liderado por Dolores Giménez y Lucas Perrone diseñó cuatro estadios físicos diferentes para Rodrigo de la Serna. A través de juegos de luces y sombras sobre el rostro, texturización de la piel, técnicas de envejecimiento y posticería facial, cada jornada de transformación demandaba entre una hora y cuarto y dos horas de preparación.

Rodrigo de la Serna hablando de Gordon

Ese cuidado meticuloso —extendido a los 258 actores y 3.720 extras que pasan por la historia— termina de redondear una obra monumental. Gordon no solo confirma el estado de gracia de Rodrigo de la Serna al explorar el abismo más oscuro de su carrera, sino que demuestra que el cine hecho en formato serie puede alcanzar una densidad histórica, técnica y humana capaz de sucumbirte en una historia de terror, pero necesaria.