Además, destacó la libertad que su padre le transmitió desde pequeña y la influencia que tuvo en su manera de ver la vida. “Él fue la primera persona que me enseñó a tener una cabeza abierta, a hacer lo que uno quiera hacer. Después aprendí el prejuicio de la gente más adelante en mi vida”, reflexionó.

Los integrantes del jurado valoraron la emoción con la que Marta compartió su historia y destacaron el cariño con el que recordó a Ricardo. Incluso le dedicaron unas palabras de reconocimiento: “Él estaría muy orgulloso de vos”. Aunque recibió algunas observaciones técnicas por la cocción de la carne, la influencer se mostró conforme con el resultado de su desafío. “Yo, la verdad, ya con presentar ese plato y poder contar un poco de mi historia, me voy feliz”, concluyó.