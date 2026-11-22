Cambios en el Primavera Sound: Cara Delevingne y Nation of Language no participarán del festival
Cara Delevingne y Nation of Language confirmaron que no formarán parte de la próxima edición del Primavera Sound.
A pocos días de que se abran las puertas del Primavera Sound Buenos Aires, se conocieron cambios en la programación del festival. Este jueves 19 de noviembre, la organización confirmó que Cara Delevingne no se presentará en la Argentina, por lo que su participación quedó oficialmente cancelada.
La noticia fue difundida mediante los canales oficiales del evento y, según salió a la luz, la decisión se debe a circunstancias ajenas tanto a la producción local como a la artista británica. Por el momento, no se dieron a conocer detalles adicionales sobre los motivos que llevaron a suspender su actuación.
A esta baja se suma la de Nation of Language, que decidió suspender la totalidad de su gira sudamericana prevista para 2026. La determinación está relacionada con problemas de salud de Aidan Noell, tecladista de la banda, por lo que el grupo tampoco integrará el line up del festival.
Las novedades se conocieron el mismo día en que fueron difundidos los horarios de los shows correspondientes al 28 y 29 de noviembre, fechas en las que el encuentro musical tendrá lugar en el Club Ciudad de Buenos Aires.
Desde la organización expresaron sus disculpas por los inconvenientes que puedan generar estos cambios y agradecieron la comprensión de quienes asistirán al evento.
Cómo quedó la programación del Primavera Sound Buenos Aires
Tras confirmarse las dos cancelaciones, el festival ajustó su propuesta artística para las jornadas previstas en la Ciudad de Buenos Aires. El predio contará con tres escenarios en los que se presentarán diferentes exponentes de la música local e internacional.
Pese a las modificaciones, Gorillaz y The Strokes se mantienen como los grandes protagonistas de esta edición, encabezando cada una de las jornadas junto a una amplia selección de bandas y artistas.
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