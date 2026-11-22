Cómo quedó la programación del Primavera Sound Buenos Aires

Tras confirmarse las dos cancelaciones, el festival ajustó su propuesta artística para las jornadas previstas en la Ciudad de Buenos Aires. El predio contará con tres escenarios en los que se presentarán diferentes exponentes de la música local e internacional.

Pese a las modificaciones, Gorillaz y The Strokes se mantienen como los grandes protagonistas de esta edición, encabezando cada una de las jornadas junto a una amplia selección de bandas y artistas.