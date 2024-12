El conmovedor adiós de Chano Charpentier a Jorge Lanata: "Siempre estuvo ahí"

Con voz quebrada, el cantante reveló que había hablado con Lanata pocos días antes de su última internación. “No sé por qué, pero esta vez sentía que iba a ser complicado. Él siempre zafó, pero esta vez no lo veía bien”, confesó. Sin embargo, Chano prefirió enfocarse en los buenos momentos y el espíritu vital de su amigo. “Me quedo con que se fue feliz, enamorado de sus hijas, de la vida. Era como un adolescente, lleno de proyectos y amor”, recordó.

El músico también mencionó que Lanata estaba atravesando una etapa de cambios y tenía grandes planes para el futuro. “Es una pena que no alcanzó a cumplirlos. Era único y estábamos por ver algo nuevo de él”, lamentó con profunda tristeza.

chano lanata

Una amistad profunda, marcada por la empatía y sueños inconclusos

Chano recordó con emoción cómo Jorge Lanata lo apoyó en sus momentos más oscuros, siendo un pilar incondicional incluso cuando su propia salud lo limitaba. A lo largo de su relación, Lanata siempre estuvo a su lado, brindándole comprensión y fortaleza. El periodista, quien estaba atravesando una fase de cambio y tenía planes innovadores para su futuro, dejó una huella profunda en todos los que lo conocieron.