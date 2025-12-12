El conmovedor mensaje de Gustavo Yankelevich para su hijo Tomás en su primer cumpleaños sin Mila

Cris Morena saludó a Tomás Yankelevich con un mensaje cargado de emoción en su cumpleaños

En el día del cumpleaños de Tomás Yankelevich, Cris Morena también eligió expresarse públicamente y compartir un mensaje lleno de ternura dedicado a su hijo. A través de sus redes sociales, la productora y artista le dejó palabras profundas que rápidamente conmovieron a quienes siguen de cerca a la familia.

La creadora de Chiquititas recurrió a una palabra muy especial para todos lo que la siguen por sus productos desde siempre: "Querido Hijito: pimpollo de mi vida, tu medida siempre fue y será tu alma íntegra, buena, creativa, luminosa", escribió, evocando la emblemática canción que marcó a generaciones y que hoy resignificó como un gesto íntimo hacia su hijo.

Embed - Cris Morena on Instagram: "Querido Hijito: pimpollo de mi vida, tu medida siempre fue y será tu alma íntegra, buena, creativa, luminosa! Feliz y dulce cumpleaños pimpollo con alas, te llevo conmigo para siempre en esta canción que nació hace más de 30 años: el amor es tu medida, cuanto más amor más vida!! Te amo, mamita !" View this post on Instagram