El conmovedor mensaje de Gustavo Yankelevich para su hijo Tomás en su primer cumpleaños sin Mila
El productor utilizó sus redes para publicar un homenaje cargado de emoción y resaltar la fortaleza de su hijo en tan difícil momento.
En una fecha cargada de emoción, Gustavo Yankelevich volvió a expresarse públicamente para homenajear a su hijo Tomás en el día de su cumpleaños.
A través de sus redes sociales, el productor televisivo compartió una imagen junto al joven y le dedicó un mensaje atravesado por el amor y la admiración, en un contexto familiar marcado por el dolor tras la reciente pérdida de Mila.
Desde su cuenta de Instagram, el empresario y productor puso en palabras el orgullo que siente por Tomás, hijo que tuvo junto a Cris Morena, y destacó la entereza con la que enfrenta este difícil momento. "Tomasito querido, pensé que no tenía en mi alma más capacidad para amarte", escribió al inicio del posteo, que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.
Más adelante, el texto profundizó en el impacto que tuvo la tragedia en la familia y en la forma en que el joven acompaña y sostiene a sus seres queridos. "Admiro tu fortaleza y te agradezco todo lo que hacés para que podamos sentirnos mejor. ¡Te amo cada día más!", expresó el productor, cerrando el mensaje con un corazón rojo.
El posteo rápidamente acumuló miles de reacciones y fue replicado por seguidores que destacaron la sensibilidad del mensaje. La publicación es el reflejo de que el afecto y la contención de la familia se convierte en un sostén clave en el momento más difícil.
Cris Morena saludó a Tomás Yankelevich con un mensaje cargado de emoción en su cumpleaños
En el día del cumpleaños de Tomás Yankelevich, Cris Morena también eligió expresarse públicamente y compartir un mensaje lleno de ternura dedicado a su hijo. A través de sus redes sociales, la productora y artista le dejó palabras profundas que rápidamente conmovieron a quienes siguen de cerca a la familia.
La creadora de Chiquititas recurrió a una palabra muy especial para todos lo que la siguen por sus productos desde siempre: "Querido Hijito: pimpollo de mi vida, tu medida siempre fue y será tu alma íntegra, buena, creativa, luminosa", escribió, evocando la emblemática canción que marcó a generaciones y que hoy resignificó como un gesto íntimo hacia su hijo.
