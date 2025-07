El consejo de Mauro Icardi a la China Suárez para liquidar a Benjamín Vicuña: qué le recomendó

“Lo que me cuentan a mí es que hace semanas que Icardi le viene taladrando la cabeza a su novia para que haga lo que hizo. Exponer de la peor manera a Benjamin”, agregó Etchegoyen que luego siguió dando datos.

Trascendió el consejo de Mauro Icardi a la China Suárez sobre Benjamin Vicuña “D



Luego el periodista contó que “Mauro piensa que todos los problemas o las batallas se ganan exponiendo y ese fue su consejo lapidario a la China. Para mí le pifian porque lo único que ganan es generar más odio”.

Y expresó: “Lo que te quiero decir que según mi información, el posteo de la China fue maniobrado por Mauro que le viene diciendo que haga esto hace mucho tiempo. Eugenia lo hizo, ejecutó ese plan oscuro que yo siento que a ella no le pertenece. Siento que fue manipulada por él consejo lapidario el afán de quebrarlo a Vicuña”

“Repito: acá hubo me dicen un consejo de Mauro de ‘desenmascaralo’ ‘exponelo de la peor manera’ y ella expuso todo sin pensar el daño que le provoca a sus hijos”, concluyó.

El posteo de Mauro Icardi tras la disputa de la China Suárez con Benjamín Vicuña

“El problema no es abrir el portal. Es no saber cómo cerrarlo. Porque abrirlo y creerte empoderado puede ser muy engañoso... No todos los portales te llevan al paraíso, algunos te tiran directo al infierno. Porque no todo lo que brilla es oro, a veces es la entrada a tu propia perdición”, lanzó el futbolista en un críptico posteo de Instagram.