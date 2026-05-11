El sensual posteo de Mauro Icardi tras salir campeón: ¿mojada de oreja para Wanda Nara?
Luego de coronarse con el Galatasaray, el futbolista posteó una imagen de su pareja, la China Suárez, que encendió las redes. Mirá lo que escribió.
El Galatasaray reafirmó su hegemonía en Turquía con un contundente 4-2 frente al Antalyaspor, sellando así su cuarto título consecutivo de la Superliga.
Pero más allá del trofeo, la imagen que dio la vuelta al mundo fue la de Mauro Icardi. En plena celebración, el delantero argentino se mostró visiblemente quebrado; una vulnerabilidad que contrastó con el ambiente festivo y que puso a la prensa a descifrar el motivo detrás de sus lágrimas en el momento más glorioso del equipo.
No obstante, la expareja de Wanda Nara se mostró feliz por el título, más allá de lo que pueda suceder con su futuro en el club turco. Tanto fue así que Icardi publicó una foto de la China Suárez, su actual novia, con un mensaje que sonó a "mojada de oreja" para la madre de sus hijas: "Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida", escribió, etiquetando a la actriz que aparece en una foto con una bikini negra y muy sensual.
Icardi protagonizó un particular momento con la China Suárez y sus hijos
Tras el título con el Galatasaray, la gran sorpresa no fue el campeonato en sí, sino la imagen de Mauro Icardi y la China Suárez exponiendo con total naturalidad su presente como familia ensamblada. Lejos de las polémicas que suelen rodearlos desde Buenos Aires, los dos se mostraron radiantes en el campo de juego junto a los hijos de la actriz, dejando en claro que el vínculo entre el futbolista y los menores atraviesa un gran momento.
Con el estadio casi en silencio, pero con la adrenalina todavía a mil, se dieron las escenas que más ruido hicieron. En los videos que no tardaron en hacerse virales, se lo ve a Mauro en una faceta muy relajada, jugando a la pelota con la China. Ella, entre carcajadas, intentaba sacársela, transformando el festejo en un picadito improvisado al que se sumaron Rufina, Magnolia y Amancio.
Este clima de armonía familiar en Turquía llamó poderosamente la atención, sobre todo por la cercanía afectiva que demostraron los hijos de Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña con el actual novio de su mamá. Mientras disfrutaban de la cancha vacía, la imagen de los cinco juntos funcionó como un mensaje silencioso sobre la estabilidad que habrían alcanzado. Ante semejante exposición, muchos ya se preguntan qué pensarán los padres de los chicos al ver estas escenas tan íntimas publicadas en todo el mundo.
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