El sensual posteo de Mauro Icardi tras salir campeón: ¿mojada de oreja para Wanda Nara?

No obstante, la expareja de Wanda Nara se mostró feliz por el título, más allá de lo que pueda suceder con su futuro en el club turco. Tanto fue así que Icardi publicó una foto de la China Suárez, su actual novia, con un mensaje que sonó a "mojada de oreja" para la madre de sus hijas: "Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida", escribió, etiquetando a la actriz que aparece en una foto con una bikini negra y muy sensual.