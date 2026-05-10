La emoción de Mauro Icardi tras salir campeón en Turquía: que será de su futuro

Embed - on Instagram: "4GAIN 4 años consecutivos en los que no fueron solo títulos. Durante estos 4 años escuché de todo. Que si estaba gordo, que si estaba flaco. Que si estaba acabado, lesionado, fuera de forma o que ya no era el mismo. Quizás tienen razón… pero los números y las estadísticas hablan por sí solos. Los invito a verlos. Cada día una excusa nueva, un titular nuevo, una mentira nueva para vender e intentar desprestigiar. Pero el tiempo siempre pone todo y a todos en su lugar. Y cuando las papas queman, cuando la presión aparece y hay que dar la cara de verdad… solamente unos pocos tienen la capacidad de cambiar la historia. Una vez más, el “no puede” se transformó en campeonato. Una vez más, el genio frota la lámpara y aparece cuando el equipo más lo necesita. Pero por encima de todo, gracias a ustedes. No a todos… sino a aquellos que nunca dejaron de creer, de cantar, de acompañar y de defenderme incluso en los momentos más difíciles. El amor que me dieron durante estos 4 años vale más que cualquier mentira inventada. El amor de toda una nueva generación no se explica con palabras. Y el respeto y la admiración de los más grandes tampoco se regalan… se ganan, y son reales y sinceros. Otra copa más para nuestra historia. Porque como siempre dije… “El Galatasaray ya es grande, pero lo haremos aún más grande.” M.I “Askim Olaym” "

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