El cruce explosivo entre la China Suárez y Yanina Latorre: "Dejate de hablar pavadas"
La actriz respondió con dureza a los dichos de la panelista, que la había criticado por su viaje a Milán y por lucir un lujoso regalo de Mauro Icardi.
La China Suárez volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por un estreno ni por un proyecto artístico, sino por un nuevo escándalo mediático. La actriz protagonizó un fuerte cruce con Yanina Latorre, quien la había criticado duramente por mostrar en redes una cartera de lujo que, según trascendió, fue un regalo exclusivo de Mauro Icardi.
El conflicto comenzó cuando Suárez publicó una imagen luciendo una cartera rosa de Louis Vuitton, un modelo de edición limitada que Icardi habría mandado a fabricar especialmente para ella. El gesto, sin embargo, desató una ola de comentarios. Entre ellos, el de Wanda Nara, quien -según fuentes cercanas- se habría molestado al considerar inapropiado el costoso obsequio, más aún cuando el futbolista no habría tenido el mismo gesto con una de sus hijas en su cumpleaños.
A raíz de esta situación, Yanina Latorre se sumó a las críticas en su programa Sálvese quien pueda, por América TV, y también en redes sociales, donde cuestionó la actitud de la actriz. “Me parece vacío, no tenés nada más interesante para mostrar del vínculo. Te pasás la vida boludeando”, lanzó con su habitual tono filoso.
Lejos de quedarse callada, La China salió al cruce con un fuerte mensaje en X. “Acá, boludeando en Milán”, comenzó con ironía. Luego explicó que su viaje había sido para acompañar a Icardi a realizar un tratamiento médico en la rodilla: “Fueron 24 horas de viaje y 4 horas de terapia con un dolor que no le deseo a nadie”. En el mismo posteo, apuntó directamente contra la periodista: “¿No te cansás de hablar boludeces, Yani?”.
Pero no se detuvo ahí. En el cierre de su mensaje recordó los rumores infundados que Latorre había difundido sobre supuestos embarazos suyos: “Todavía estoy esperando que nazcan los tres hijos que dijiste que iba a tener, según tus fuentes confiables”.
Como era de esperarse, la respuesta de Latorre no tardó. Citó el tuit de Suárez y contraatacó: “Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo, Euge. Los tres embarazos los pasaron desde tu entorno para volver loca a Wanda”. Con ironía, remató: “Andá a comprar carteras. Me encanta que tengas que responderme todo. ¡Besis!”.
El intercambio se volvió viral en cuestión de horas, con miles de comentarios de seguidores que tomaron partido por una u otra. Mientras tanto, la polémica sigue sumando capítulos entre dos de las figuras más mediáticas del espectáculo argentino.
