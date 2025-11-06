El cruce explosivo entre la China Suárez y Yanina Latorre: "Dejate de hablar pavadas"

image

Como era de esperarse, la respuesta de Latorre no tardó. Citó el tuit de Suárez y contraatacó: “Vivís boludeando. Seguí mirando cómo trabajo, Euge. Los tres embarazos los pasaron desde tu entorno para volver loca a Wanda”. Con ironía, remató: “Andá a comprar carteras. Me encanta que tengas que responderme todo. ¡Besis!”.

El intercambio se volvió viral en cuestión de horas, con miles de comentarios de seguidores que tomaron partido por una u otra. Mientras tanto, la polémica sigue sumando capítulos entre dos de las figuras más mediáticas del espectáculo argentino.