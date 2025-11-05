La verdadera razón del regreso de la China Suárez al país con sus hijos Amancio y Magnolia

china suárez viene a la arg

Sin embargo, su vuelta no será únicamente laboral. De acuerdo con Záffora, “los abogados de La China Suárez y Benjamín Vicuña intentarán que la expareja se pueda reencontrar para limar asperezas”, luego de semanas en las que la relación entre ambos se tensó. Según trascendió, el actor no ve a sus hijos hace 40 días, un distanciamiento que surgió tras desacuerdos por el viaje de la actriz a Turquía junto a los niños.