La verdadera razón del regreso de la China Suárez al país con sus hijos Amancio y Magnolia
Tras su estadía en Turquía junto a Mauro Icardi, la actriz volverá a la Argentina con sus hijos y podría reencontrarse con Benjamín Vicuña.
Luego de varias semanas instalada en Estambul, la China Suárez alista su vuelta a la Argentina y no lo hará sola: viajará acompañada por Amancio y Magnolia Vicuña, los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña. La actriz permaneció en Turquía acompañando a Mauro Icardi, quien continúa su temporada con el Galatasaray, pero su regreso al país tiene un motivo concreto que combina compromisos profesionales y un posible acercamiento familiar.
El periodista Guido Záffora reveló en DDM que la artista llegará la próxima semana a Buenos Aires. “Tiene una rueda de prensa con Disney porque va a estrenar La Hija del Fuego”, contó el panelista sobre la nueva serie dramática protagonizada por la ex Casi Ángeles, una producción que marcará su regreso a la ficción y será uno de los próximos lanzamientos fuertes de Disney+ en Latinoamérica.
Sin embargo, su vuelta no será únicamente laboral. De acuerdo con Záffora, “los abogados de La China Suárez y Benjamín Vicuña intentarán que la expareja se pueda reencontrar para limar asperezas”, luego de semanas en las que la relación entre ambos se tensó. Según trascendió, el actor no ve a sus hijos hace 40 días, un distanciamiento que surgió tras desacuerdos por el viaje de la actriz a Turquía junto a los niños.
La posibilidad de un reencuentro entre Suárez y Vicuña genera expectativa, ya que significaría un intento de recomponer la comunicación por el bienestar de sus hijos. Desde su separación en 2021, la relación parental de ambos se mantuvo bajo la lupa mediática, y los conflictos por la distancia geográfica fueron un factor constante.
En paralelo, el regreso de La China al país la pondrá nuevamente en el centro de la escena. Además de cumplir con los compromisos de prensa y promoción de La Hija del Fuego, la actriz retomará su agenda local de proyectos y apariciones mediáticas tras varios meses en el exterior.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario