La China Suárez copió una foto de Wanda Nara con Mauro Icardi y las redes sociales no perdonaron

Minutos después de ese descargo que encendió las redes, la conductora reapareció con total calma en la alfombra roja de los Premios Ídolo 2025, donde competía en la categoría Ídolo Celebrity junto a su histórica rival. Para su felicidad, se consagró ganadora y, al subir al escenario, no dudó en lanzar una frase que muchos interpretaron como una provocación hacia Suárez, en complicidad con su hermana Zaira Nara.

“Hola, ¿cómo están todos? ¿Y esta carterita?”, expresó entre risas al notar que sobre el atril la esperaba una cartera amarilla. La ocurrencia no pasó inadvertida: su comentario fue inmediatamente asociado al bolso que había generado la polémica horas antes.

La conductora de la ceremonia y hermana de la ganadora, con humor, lanzó: “Ay, para vos, adentro está tu premio. Es una edición limitada”. El divertido ida y vuelta entre ambas generó risas entre los asistentes y se viralizó rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios destacaron la ironía del momento.

video wanda nara china

Después del episodio, Wanda cambió el tono y aprovechó el reconocimiento para agradecer el cariño del público: “Estoy en las redes, no sé si soy tan buena, pero soy lo que ven, soy natural… bueno, con un poco de filtros”, comentó entre risas. Su discurso, más moderado de lo habitual, despertó especulaciones sobre su estado de ánimo y el trasfondo de su reciente reacción.

Durante toda la noche, la empresaria lució sus infaltables lentes de sol, un detalle que llamó la atención y dio lugar a versiones sobre si había estado llorando antes del evento. A pesar de las conjeturas, Wanda optó por no dar explicaciones y mantuvo el perfil sereno que mostró durante toda la gala.