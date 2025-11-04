Benjamín Vicuña volvió a hablar con Magnolia y reveló cuándo se reencontrará con sus hijos
El actor chileno compartió un tierno momento virtual con su hija, quien está en Turquía con la China Suárez y el futbolista Mauro Icardi.
Benjamín Vicuña atraviesa un momento más tranquilo en la relación con su expareja, la China Suárez, aunque la crianza de Magnolia y Amancio en Turquía le ha traído tristeza y nostalgia por tener a sus dos hijos más pequeños lejos.
En las últimas horas, el actor sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una captura de la videollamada que realizó a su hija Magnolia, quien actualmente se encuentra en Turquía acompañada de su madre y su pareja, Mauro Icardi. La imagen reflejaba un gesto de afecto muy particular: Magnolia simulaba enviar un beso a su papá con corazones, mostrando el cariño y la cercanía que mantienen a pesar de la distancia.
El chileno, que vive hace tiempo en Argentina, no ocultó su felicidad por poder mantener contacto diario con su hija a través de la tecnología. La videollamada, según contó, le permitió sentirse más cerca de sus hijos, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, reforzando un vínculo que siempre se mantuvo fuerte incluso en los momentos de mayor distancia física.
En diálogo con el programa Intrusos, Vicuña adelantó además que planea tomarse unos días de descanso en Uruguay junto a todos sus hijos, lo que lo tiene “ilusionado”. “Voy a tomarme vacaciones con todos mis hijos, así que estoy ilusionado. Me estoy organizando para tener vacaciones, laburar y proyectar. Nos vamos a ir a Uruguay”, aseguró el actor, dejando en claro que busca combinar momentos de ocio y trabajo, y que la familia será protagonista en esta etapa de su vida.
Sobre el manejo de la crianza y la coordinación con la China Suárez, Benjamín reconoció que requiere organización y flexibilidad: “Todo el mundo hace malabares. En mi caso me tengo que poner de acuerdo, son fechas, organización, pero hay que quedarse con lo bueno”, sostuvo. Sus declaraciones reflejan un esfuerzo por priorizar el bienestar de sus hijos y mantener la armonía a pesar de las circunstancias, algo que los seguidores del actor valoran como un ejemplo de madurez y compromiso familiar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario