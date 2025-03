El descargo de Ari Paluch tras su "chiste imprudente" sobre drogar a una compañera para darle un beso

“Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana", comenzó diciendo y siguió: “Habitualmente en el pase con Beto generamos una situación de sátira, de humor... Como que ponemos algunos personajes satirizando las cosas sobre las que hablamos".

En ese sentido, aclaró: "Esto no es una excusa, es simplemente para explicar el contexto. Tenía a mi hija delante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer y con ninguna persona".

Embed - Ari on Instagram: "Un sincero pedido de disculpas" View this post on Instagram A post shared by Ari (@aripaluch)

"Sin embargo, hice un chiste que no correspondía y por esta razón es que me siento genuinamente arrepentido. Terminó de suceder esto, que fue un error, y me lo hizo ver inmediatamente mi hija", siguió diciendo.

"O sea que no es que tuvo que pasar un tiempo para que tomara conciencia. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas a todo aquel que con todo derecho se siente ofendido", expresó.

Por último, finalizó con una reflexión y aseguró: “Este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian y cosas que uno a veces dice naturalmente no deben ser dichas. Y si en el caso como este son dichas, deben ser inmediatamente remendadas. Así que vaya este pedido de disculpas. Y muchas gracias”.

Sin dudas, este posteo tuvo una gran repercusión y desató todo tipo de comentarios por parte de los usuarios. Aunque la mayoría no creyó en el descargo que hizo Ari Paluch.