El descargo de Catherine Fulop tras la llegada de Gabriela Sabatini a Buenos Aires

A pesar del cariño que afirman tenerle, el distanciamiento parece ser una etapa ya asimilada, aunque dolorosa. Fulop subrayó que ya han pasado dos años desde que el conflicto se instaló y que han aprendido a convivir con ese vacío. “Ya es un duelo que ya está, ya pasaron como dos años. Mira, no sabemos nada de ella, pero está todo bien. La verdad es que Ova es el más afectado, por supuesto. A mí me entristece, pero, bueno… Ya no duele como al principio. No sabemos nada de ella, eso es lo único que te puedo decir”, concluyó la actriz.

Mientras el silencio de Gabriela sigue siendo su respuesta más potente, el resto del clan Sabatini busca enfocarse en el futuro. Catherine adelantó que el próximo 17 de febrero viajará a Roma para acompañar a su hija Oriana en la dulce espera, intentando fortalecer los vínculos que sí permanecen unidos, mientras la posibilidad de una reconciliación con la tía Gaby sigue pareciendo una meta lejana y perdida en el tiempo.