Nancy Dupláa y la intimidad con Pablo Echarri: tienen encuentros en hoteles alojamiento
La actriz sorprendió al contar detalles de su vida sexual con su pareja y reveló que siguen teniendo citas fuera de casa, en una charla distendida y cargada de humor.
Nancy Dupláa volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una entrevista en la que habló abiertamente sobre su intimidad con Pablo Echarri. Invitada al programa Las Chicas de la Culpa, la actriz participó de una conversación relajada en la que no esquivó preguntas y se mostró cómoda al compartir aspectos de su vida privada, generando un fuerte impacto en redes sociales.
La charla comenzó con comentarios elogiosos por parte de las conductoras sobre la química y el atractivo de la pareja. En ese contexto, Dupláa respondió con una frase que marcó el tono del intercambio: “Somos hot, somos hot juntos”. A partir de allí, el diálogo avanzó con bromas, risas y confesiones que rápidamente captaron la atención del público.
Uno de los momentos que más repercusión generó fue cuando la actriz confirmó que, pese a llevar más de dos décadas de relación y compartir una familia, siguen organizando encuentros fuera del hogar. Ante la consulta directa sobre si continúan teniendo citas, respondió sin dudar: “Sí, sí, sí”. Y cuando la conversación derivó en los hoteles alojamiento, lejos de incomodarse, sumó comentarios con naturalidad y humor.
En ese marco, Dupláa explicó que la logística cambió con el paso del tiempo y lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Esto será usado en mi contra”. Luego, agregó: “Por suerte hay autos, cada vez la cosa se fue sofisticando también”, en referencia a las facilidades actuales para mantener esos espacios de intimidad.
La actriz también se refirió a las distintas categorías de alojamientos y, entre risas, comentó: “Hay algunos que son comunachos, como siempre, que también tienen su gracia”. La frase provocó carcajadas en el estudio y reforzó el tono distendido de la charla, en la que el humor fue una constante.
Otro de los pasajes más comentados llegó cuando ironizó sobre la exposición pública y el anonimato. “Pagás con la tarjeta, de Pablo Echarri”, dijo entre risas, imaginando situaciones cotidianas atravesadas por la fama. Más allá de las anécdotas, Dupláa también dejó una reflexión sobre la convivencia y la maternidad: “Cuando hay hijos no es cuando vos querés, es cuando podés”, sintetizó.
Con sus declaraciones, la actriz volvió a mostrarse frontal y sin filtros, fiel a un estilo que la caracteriza. La entrevista no solo generó repercusiones por el contenido explícito, sino también por la naturalidad con la que abordó un tema que suele mantenerse en la intimidad, reafirmando una vez más su forma directa de comunicarse con el público.
