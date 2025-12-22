Fabián Cubero sigue muy molesto con Nicole Neumann: el acuerdo para las Fiestas
Pese a las disputas familiares y que aparentemente sigue enojado con su ex, "Poroto" reveló que llegaron al primer acuerdo para las fiestas.
El cierre del año 2025 vuelve a poner bajo el reflector la compleja relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann. En una reciente aparición pública este domingo 21 de diciembre, el exjugador de Vélez Sarsfield compartió detalles sobre la organización de las fiestas decembrinas con sus hijas, dejando entrever que, aunque existe un convenio firmado, la desconfianza sigue siendo el denominador común en el vínculo con su exesposa.
En diálogo con el programa Infama, el exdefensor explicó cómo se dividirá el tiempo de las menores durante las próximas semanas. Según sus declaraciones, la planificación ya se encuentra establecida de antemano para evitar mayores roces. "Pasamos mi cumpleaños, Navidad y después las nenas se van a pasar Fin de Año con la mamá. Es un acuerdo ya fijo, que estaba pactado así", detalló Cubero, intentando transmitir una sensación de orden que, sin embargo, se vio empañada por su escepticismo sobre el cumplimiento efectivo del trato.
Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue cuando se abordaron los incumplimientos previos. Cubero recordó con evidente fastidio un episodio pasado en el que la modelo habría reintegrado a las niñas con tres días de retraso respecto a lo acordado. Ante la consulta sobre si hubo represalias legales por aquel incidente, el exfutbolista no ocultó su descontento con el sistema judicial.
"El juzgado sigue de brazos cruzados. No se tomó ninguna medida y estoy bastante molesto con esa situación", disparó con firmeza. Con un tono que mezcla la resignación y la advertencia, el exjugador lanzó una frase que resume su estado de alerta actual: "Esperemos que no haya ningún martes 13. Ahora, hay que rezar para que cumpla lo que está pactado". Respecto a las celebraciones de cumpleaños de las chicas, prefirió mantenerse al margen, señalando que la madre tiene total libertad para organizar los festejos que considere oportunos.
La interna no solo afecta a los protagonistas directos, sino también a la convivencia en el hogar que Cubero comparte con Mica Viciconte. La panelista también se refirió al conflicto judicial, haciendo especial hincapié en cómo la falta de entendimiento perjudica la relación entre los hermanos, particularmente la de su hijo pequeño, Luca.
Viciconte expresó su frustración por las dificultades que han tenido para que el niño comparta tiempo de calidad con sus hermanas mayores durante los periodos de descanso. "A mí también me hubiese encantado que pueda disfrutar de sus vacaciones con ellas, y no lo pudo hacer", comentó, añadiendo que para ella es fundamental fomentar ese vínculo familiar. Sobre la actitud de Neumann y la imposibilidad de concretar estos planes, agregó: "Espero que la Justicia siempre accione. Para eso la tenemos para que se pueda resolver cuando no hay comunicación entre las partes. Cuando hay una falla o hay un incumplimiento, la Justicia tiene que accionar".
Finalmente, Mica subrayó que, por su parte, ha intentado agotar las instancias de diálogo de manera madura, aunque sin éxito. "Yo puedo decir que lo intenté. Como una persona adulta y respetuosa. lo intenté. No se pudo, bueno, ya está”, concluyó, dejando en claro que la armonía familiar sigue dependiendo de un hilo judicial que, según ellos, todavía no termina de tensarse.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario