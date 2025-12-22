Fabián Cubero sigue muy molesto con Nicole Neumann: el acuerdo para las Fiestas

Viciconte expresó su frustración por las dificultades que han tenido para que el niño comparta tiempo de calidad con sus hermanas mayores durante los periodos de descanso. "A mí también me hubiese encantado que pueda disfrutar de sus vacaciones con ellas, y no lo pudo hacer", comentó, añadiendo que para ella es fundamental fomentar ese vínculo familiar. Sobre la actitud de Neumann y la imposibilidad de concretar estos planes, agregó: "Espero que la Justicia siempre accione. Para eso la tenemos para que se pueda resolver cuando no hay comunicación entre las partes. Cuando hay una falla o hay un incumplimiento, la Justicia tiene que accionar".

Finalmente, Mica subrayó que, por su parte, ha intentado agotar las instancias de diálogo de manera madura, aunque sin éxito. "Yo puedo decir que lo intenté. Como una persona adulta y respetuosa. lo intenté. No se pudo, bueno, ya está”, concluyó, dejando en claro que la armonía familiar sigue dependiendo de un hilo judicial que, según ellos, todavía no termina de tensarse.