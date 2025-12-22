Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner: "Evoluciona sin complicaciones"

La evolución de la salud de Cristina Kirchner continúa siendo favorable luego de la intervención quirúrgica de urgencia a la que fue sometida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Así lo informó este lunes el Sanatorio Otamendi a través de un nuevo parte médico oficial, en el que se detalló que la expresidenta permanece internada, sin fiebre ni complicaciones clínicas hasta el momento, y bajo seguimiento permanente del equipo médico.