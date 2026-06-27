Famosos despidieron a Ernestina Pais con emotivos mensajes en redes sociales
Figuras que compartieron su vida y su carrera la recordaron por su energía, su talento y una personalidad imposible de olvidar.
El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de tristeza tras conocerse la muerte de Ernestina Pais. La noticia generó una ola de mensajes de despedida de colegas, amigos y artistas que coincidieron con ella a lo largo de una trayectoria marcada por la versatilidad, la creatividad y una enorme capacidad para reinventarse.
Desde sus redes sociales, distintas figuras del ambiente compartieron recuerdos y homenajes para celebrar la vida de una mujer que transitó múltiples facetas: fue fotógrafa, editora, empresaria gastronómica, conductora, actriz y guionista. Todos coincidieron en destacar su energía, su sensibilidad y esa inquietud permanente que la llevó a explorar nuevos caminos.
María O'Donnell publicó un emotivo texto en el que repasó el recorrido profesional y personal de Ernestina, a quien describió como una persona que nunca le tuvo miedo a los cambios y que siempre buscó nuevos desafíos. “Te quiero Ernest para siempre, me quedo con nuestros momentos más íntimos, en los que aparecían nuestros lados más vulnerables, tus ganas de todo y tus risas”, escribió la periodista en una despedida cargada de afecto.
José María Muscari, quien trabajó con Ernestina en la obra El divorcio, también expresó su dolor a través de una publicación en redes sociales. El director teatral la despidió con un mensaje lleno de cariño: “chau negra querida”, y destacó que ella siempre fue sinónimo de alegría y lucidez. Además, remarcó que “la luchó hasta el último aliento”.
El artista también compartió un video de la actriz en escena para recordarla de la manera en la que, según sus palabras, merece permanecer en la memoria colectiva: disfrutando, actuando, brillando y conectada con el público.
Julieta Ortega se sumó a los mensajes de despedida con una publicación en sus historias de Instagram, donde compartió una imagen de Ernestina junto a su madre, Evangelina Salazar. El gesto tuvo un significado especial por el vínculo que construyeron años atrás, cuando Pais acompañó de cerca a Julieta durante el difícil momento que atravesó por la internación de su hermano, Martín Ortega.
Así, quienes la conocieron no solo recordaron a la figura pública, sino también a la mujer detrás de las cámaras: una persona cercana, generosa y luminosa que dejó una huella profunda en todos los que compartieron parte de su camino.
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