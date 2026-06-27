Famosos despidieron a Ernestina Pais con emotivos mensajes en redes sociales

El artista también compartió un video de la actriz en escena para recordarla de la manera en la que, según sus palabras, merece permanecer en la memoria colectiva: disfrutando, actuando, brillando y conectada con el público.

ernestina pais jose maría muscari Ernestina Pais | José María Muscari

Julieta Ortega se sumó a los mensajes de despedida con una publicación en sus historias de Instagram, donde compartió una imagen de Ernestina junto a su madre, Evangelina Salazar. El gesto tuvo un significado especial por el vínculo que construyeron años atrás, cuando Pais acompañó de cerca a Julieta durante el difícil momento que atravesó por la internación de su hermano, Martín Ortega.

Así, quienes la conocieron no solo recordaron a la figura pública, sino también a la mujer detrás de las cámaras: una persona cercana, generosa y luminosa que dejó una huella profunda en todos los que compartieron parte de su camino.