El desopilante comentario de Anita, la hija de Pampita, sobre la final del Mundial 2026

La modelo recordó la intensidad con la que vivió el certamen y aseguró que fue una experiencia inolvidable para toda la familia. "Es lindo sentir. Es preferible sentir a no sentir nada. Se disfrutó mucho todo el Mundial. Yo estuve un mes y medio. Fue una experiencia muy fuerte. La final la vi con mis hijos. Fue una experiencia superfuerte", expresó.