El desopilante comentario de Anita, la hija de Pampita, sobre la final del Mundial 2026
La modelo recordó cómo vivió el partido decisivo junto a sus hijos tras regresar al país, pero fue la ocurrencia de la pequeña Anita la que terminó robándose todas las risas.
El regreso de Pampita al país después de haber vivido de cerca el Mundial 2026 dejó un momento tan tierno como divertido. Mientras hablaba con la prensa en el aeropuerto sobre la experiencia que compartió con sus hijos durante la Copa del Mundo, Anita sorprendió con una ocurrencia que rápidamente se volvió viral.
La modelo recordó la intensidad con la que vivió el certamen y aseguró que fue una experiencia inolvidable para toda la familia. "Es lindo sentir. Es preferible sentir a no sentir nada. Se disfrutó mucho todo el Mundial. Yo estuve un mes y medio. Fue una experiencia muy fuerte. La final la vi con mis hijos. Fue una experiencia superfuerte", expresó.
En medio de la charla, la pequeña Anita interrumpió la entrevista con una pregunta que tomó por sorpresa a todos los presentes: "¿Quién ganó? No me acuerdo quién ganó".
La espontánea intervención de la hija menor de Pampita provocó una inmediata carcajada entre los cronistas y quienes acompañaban a la conductora. Incluso una de las periodistas respondió con humor: "Se olvidó quién ganó... y nosotras también", alimentando el divertido intercambio.
La escena ocurrió en Aeroparque, donde Pampita acababa de regresar tras seguir el Mundial y se disponía a emprender un nuevo viaje junto a sus hijos rumbo a Villa La Angostura para disfrutar de unos días de descanso durante las vacaciones de invierno.
El simpático comentario de Anita no tardó en replicarse en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la frescura y la inocencia de la niña, que terminó robándose el protagonismo de la nota con una frase tan inesperada como desopilante.
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