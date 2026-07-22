Javier Milei intentó salir al cruce de la campaña antiargentina con una frase atribuida a Winston Churchill

Haciendo uso de un audio viral de TikTok, la artista le respondió a todos los que se han subido a una ola de odio contra la Selección Argentina y el país: "Todos se la agarran conmigo, a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me planteas batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un 4 de copas o un as de basto, un as de espada, lo que sea", cita el audio actuado por Lali, con la leyenda "ARGENTINA", dando a entender que el país entero está en esa postura.

Cabe señalar que Lali fue muy mencionada una vez llegada la final, dado que el famoso ruido de pasillo indicaba que los jugadores de la Selección Argentina -que son bien cabuleros- deseaban que fuera ella quien cantara el Himno Nacional ante España, dado que también lo hizo en Qatar 2022.

Finalmente, fue María Becerra la elegida y quedó poco claro si la negativa provino del Gobierno Nacional o de la propia FIFA, que hizo su propia elección.

Quisieron quemar una bandera argentina en España y les explotó el petardo en la cara

Un grupo de fanáticos de España quiso celebrar la victoria de La Roja sobre la Selección Argentina quemando una remera albiceleste y lo único que obtuvo a cambio fue el peligro inminente de un incendio. La caótica secuencia fue registrada en un video por alguien que la presenció en lo que parecía ser un jardín, con vegetación de fondo.

Al principio de la grabación se escucha el entusiasmo de los hinchas anti Selección Argentina (que pueden o no haber apoyado a España) y se ve una cañita voladora cubierta por una bandera de nuestro país.

Lo siguiente que ocurre es que alguien prendió la mecha y se alejó corriendo, pero los aplausos pronto se convirtieron en gritos de susto porque la cañita voladora se torció y terminó al ras del suelo. El caos resultó ser como un paso de comedia, aunque podría haber terminado en incendio o con varios heridos.