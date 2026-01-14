El día que Cristina Kirchner vaticinó el casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat

Entre risas y sorpresa, Rosemblat respondió: “No, yo no lo veo Cristina”. Lejos de soltar el tema, la ex presidenta redobló la apuesta con humor: "¿Tal vez alguna parejita así en ciernes?”.

Y, finalmente, apuntó directo al corazón de la escena mediática: “¿Y Pedro y Lali? Digo...”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianherrrera/status/2011540556434813190?t=V2BiljrcazVD-J1EXNspgg&s=19&partner=&hide_thread=false Lali y Pedro se van a casar.



Hay futuro.



pic.twitter.com/3stbyhGqSR — Marian Herrera (@marianherrrera) January 14, 2026

La reacción fue inmediata: el conductor quedó mudo, completamente descolocado. Cristina, divertida, celebró su propio golpe de efecto: “¡Te maté! ¡Te maté! ¡Touché!”.

Antes de cerrar, remató con otra frase que hoy, vista desde 2026, resulta inolvidable: “Touché, querido. Game over”.

Mientras tanto, Rosemblat, entre carcajadas, admitía que ya no podía continuar la entrevista.

Dos años después, con Lali y Pedro oficialmente comprometidos y camino al altar, aquel intercambio se resignifica: lo que en 2024 fue una broma pícara, hoy se recuerda como una escena que anticipó una de las historias de amor más queridas del mundo artístico argentino.