El día que Cristina Kirchner vaticinó el casamiento de Lali Espósito con Pedro Rosemblat
A casi dos años de aquella entrevista viral, las palabras de la ex presidenta sobre la pareja cobran un nuevo significado tras la confirmación del compromiso.
En junio de 2024, durante una entrevista que ya había generado enorme expectativa, Cristina Kirchner sorprendía a todos con un comentario inesperado sobre la vida sentimental de Pedro Rosemblat y su novia, Lali Espósito.
Hoy, con el reciente anuncio del casamiento de la cantante y el streamer este miércoles 14 de enero de 2026, aquellas palabras vuelven a circular y adquieren una dimensión casi profética.
El encuentro tuvo lugar el domingo 30 de junio de 2024 en el canal de streaming Gelatina, en una fecha cargada de simbolismo: el 50º aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. La charla, centrada en la actualidad política y económica del país, se convirtió rápidamente en un fenómeno de audiencia: el programa alcanzó un pico de más de 100.000 espectadores en vivo.
Cuando el diálogo ya llevaba una hora y quince minutos, Cristina giró inesperadamente la conversación hacia un terreno mucho más personal y dejó desconcertado al conductor: “Vos estás mejor que yo, me parece, ¿no? El amor, digo... ¡El amor!”.
Luego, evocando su propia historia junto a Néstor Kirchner, lanzó una de las frases que más repercusión generó: “En el siglo XIX fueron Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, en el siglo pasado fue Perón y Evita y ahora se nos dio a nosotros... No sé si viene alguna otra pareja. ¿Vos la ves?”.
Entre risas y sorpresa, Rosemblat respondió: “No, yo no lo veo Cristina”. Lejos de soltar el tema, la ex presidenta redobló la apuesta con humor: "¿Tal vez alguna parejita así en ciernes?”.
Y, finalmente, apuntó directo al corazón de la escena mediática: “¿Y Pedro y Lali? Digo...”.
La reacción fue inmediata: el conductor quedó mudo, completamente descolocado. Cristina, divertida, celebró su propio golpe de efecto: “¡Te maté! ¡Te maté! ¡Touché!”.
Antes de cerrar, remató con otra frase que hoy, vista desde 2026, resulta inolvidable: “Touché, querido. Game over”.
Mientras tanto, Rosemblat, entre carcajadas, admitía que ya no podía continuar la entrevista.
Dos años después, con Lali y Pedro oficialmente comprometidos y camino al altar, aquel intercambio se resignifica: lo que en 2024 fue una broma pícara, hoy se recuerda como una escena que anticipó una de las historias de amor más queridas del mundo artístico argentino.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario