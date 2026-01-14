Bomba: ¡Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan!

Entonces, fue la cantante quien tomó la iniciativa. Le escribió por privado a raíz de un posteo de él, haciendo un chiste "de calle" al que Rosemblat respondió de inmediato. Pedro admitió luego que él no se habría animado a escribirle primero por la exposición de ella.

Seguidamente, el conductor de Gelatina reveló que el primer beso ocurrió en España, mientras Lali se encontraba allí grabando un programa. Tras charlar un tiempo por redes, coincidieron en Europa y allí se concretó el vínculo personal.

Ya de regreso, Lali asistió a una reunión de amigos sabiendo que él iba a estar presente. A pesar de su seguridad habitual, contó que se puso tan nerviosa al verlo que no pudo hablarle durante las primeras cuatro horas del evento.

Tras varios meses de rumores y fotos robadas en restaurantes de Palermo, Lali confirmó la relación públicamente en febrero de 2024 con un álbum de fotos de ambos en la playa.