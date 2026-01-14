El día que Lali Espósito dijo que nunca se casaría: ¿qué cambió con Pedro Rosemblat?
Luego de confirmar su casamiento con el conductor, volvió a cobrar relevancia una declaración de la cantante realizada meses atrás. Mirá.
El anuncio del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat, confirmado este miércoles, sacudió al mundo del espectáculo y resignificó declaraciones pasadas de la cantante que hoy se leen con otra mirada. La noticia generó sorpresa, especialmente porque meses atrás la artista se había mostrado firme al asegurar que el matrimonio no estaba dentro de sus planes.
Con el paso del tiempo, la relación se consolidó y se volvió cada vez más visible el fuerte acompañamiento entre ambos. La complicidad, el apoyo mutuo en sus proyectos y la solidez del vínculo habrían sido factores clave para que Lali reconsiderara su postura inicial y se permitiera pensar en dar un paso más.
La vez que Lali aseguró que no se casaría
Las frases que volvieron a circular se dieron en LAM (América), cuando Pepe Ochoa deslizó: "Hay rumores de casamiento". En ese momento, la reacción de la cantante fue descontracturada y con humor: "Ay, estás loca vos".
Luego, Lali fue tajante al descartar la posibilidad de una boda: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”.
Sin embargo, también dejó abierta una mínima posibilidad a futuro al reflexionar: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”. Palabras que, tras la confirmación de este miércoles, cobran un sentido completamente distinto.
Cómo inició el romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat
El romance entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat comenzó a gestarse de manera digital a través de lo que la propia artista denominó "cruces en el algoritmo".
Según relató Lali en diversas entrevistas (incluyendo sus visitas a Cortá por Lozano y el programa de Moria Casán), estos fueron los pasos clave de su historia: ella comenzó a notar el contenido de Pedro en redes sociales. Aunque no lo seguía directamente al principio, le llamaba la atención su inteligencia y humor. "Me lo cruzaba y decía 'mirá qué piola, qué graciosito que es'", confesó.
Entonces, fue la cantante quien tomó la iniciativa. Le escribió por privado a raíz de un posteo de él, haciendo un chiste "de calle" al que Rosemblat respondió de inmediato. Pedro admitió luego que él no se habría animado a escribirle primero por la exposición de ella.
Seguidamente, el conductor de Gelatina reveló que el primer beso ocurrió en España, mientras Lali se encontraba allí grabando un programa. Tras charlar un tiempo por redes, coincidieron en Europa y allí se concretó el vínculo personal.
Ya de regreso, Lali asistió a una reunión de amigos sabiendo que él iba a estar presente. A pesar de su seguridad habitual, contó que se puso tan nerviosa al verlo que no pudo hablarle durante las primeras cuatro horas del evento.
Tras varios meses de rumores y fotos robadas en restaurantes de Palermo, Lali confirmó la relación públicamente en febrero de 2024 con un álbum de fotos de ambos en la playa.
