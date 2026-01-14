La reacción de los famosos al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
La cantante compartió las primeras imágenes del compromiso y una catarata de famosos salió a festejar la noticia.
Cuando todo parecía tranquilo, Lali Espósito confirmó este miércoles que se casa con Pedro Rosemblat. La artista eligió su cuenta de Instagram para mostrar el anillo de compromiso y una serie de postales románticas junto a su pareja, un gesto que bastó para que la noticia recorriera las redes a toda velocidad y se convirtiera en tema central del día.
Entre las primeras reacciones apareció su amiga y cómplice de mil batallas, Candela Vetrano, quien no dudó en anticipar lo que muchos ya estaban imaginando: "Qué fiestón se viene".
La celebración virtual sumó un toque de humor cuando Luck Ra se metió en los comentarios con una propuesta tan divertida como tentadora: “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”.
A ese intercambio se fueron sumando figuras de distintos mundos. Benjamín Vicuña y La Joaqui dejaron sus felicitaciones, mientras que Pepe Ochoa, siempre efusivo, elevó la apuesta: "Lala, amo, boda en River”.
La lista de famosos que se sumaron al festejo no paró de crecer y terminó de sellar el clima de celebración. Gianinna Maradona, Celeste Cid, Ofelia Fernández y la banda Conociendo Rusia también se hicieron presentes para acompañar el anuncio y darle aún más brillo a uno de los compromisos más comentados del año.
Bomba: ¡Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan!
Sin dudas, se trata de una de las noticias más esperadas por los fanáticos de Lali Espósito: la artista usó sus redes sociales en la tarde de este miércoles para anunciar que se va a casar con Pedro Rosemblat, mostrando el anillo de compromiso que le dio el conductor.
Con una serie de fotos en las playas de Brasil, donde se encuentran pasando sus vacaciones, la artista dejó en claro que el amor con el líder de Gelatina es más que sólido y que el deseo de ambos es pasar mucho tiempo juntos. Por ello, reveló que se viene el casamiento y los fans no tardaron en enloquecer, con miles de likes y comentarios.
Obviamente, los famosos no tardaron en reaccionar al notición: Micaela Tinelli, Luli Fernández y Lucila "Tora" Villar fueron las primeras en comentar.
