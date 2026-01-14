La reacción de los famosos al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Reacción casamiento Lali

Bomba: ¡Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan!

Sin dudas, se trata de una de las noticias más esperadas por los fanáticos de Lali Espósito: la artista usó sus redes sociales en la tarde de este miércoles para anunciar que se va a casar con Pedro Rosemblat, mostrando el anillo de compromiso que le dio el conductor.

Con una serie de fotos en las playas de Brasil, donde se encuentran pasando sus vacaciones, la artista dejó en claro que el amor con el líder de Gelatina es más que sólido y que el deseo de ambos es pasar mucho tiempo juntos. Por ello, reveló que se viene el casamiento y los fans no tardaron en enloquecer, con miles de likes y comentarios.

Obviamente, los famosos no tardaron en reaccionar al notición: Micaela Tinelli, Luli Fernández y Lucila "Tora" Villar fueron las primeras en comentar.